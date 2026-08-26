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婦急性肝衰竭命危 32歲兒跨血型捐肝

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟（中）分享母子ABO血型不相容活體肝臟移植案例。記者萬于甄／攝影
奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟（中）分享母子ABO血型不相容活體肝臟移植案例。記者萬于甄／攝影

器官移植普遍認為捐贈者與受贈者必須血型相容，否則可能因嚴重排斥反應導致移植失敗，甚至危及生命，因此被視為移植禁忌。奇美醫院近期完成一起ABO血型不相容（ABOi）活體肝臟移植，32歲兒子在母親節前後捐肝救母。歷經數十小時完成肝臟移植，術後隔天母親即順利拔除呼吸器，恢復良好。

一名53歲A型血婦女罹患B型肝炎，今年4月因黃疸、茶色尿及食欲不振就醫，短短數日惡化為急性肝衰竭，甚至出現肝性腦病變、呼吸衰竭及多重器官功能失衡，病情危急。唯一符合活體捐贈條件的32歲兒子決定捐肝救母，兒子雖是B型血，但母子在29天內完成跨院評估、免疫治療及移植手術，成功跨越ABO血型不相容限制。

奇美醫院移植醫學科主治醫師杜敬惟說，該名婦女4月中旬至柳營奇美醫院治療，進行5次血漿置換，一度穩定病況並脫離呼吸器，但肝功能持續衰竭，經肝移植團隊評估後，認為肝臟移植是挽救生命的唯一機會。

過去血型不合被視為移植禁忌，杜敬惟指出，該對母子分屬A、B型血，屬於ABO血型不相容（ABOi）活體肝移植，透過術前免疫調控、血漿置換及術後精準免疫抑制治療，降低排斥風險，再經由移植外科、肝膽胃腸科、加護醫療、麻醉等團隊密切合作，最終成功跨越血型限制，完成這次高難度的活體肝臟移植。

肝臟被稱為「沉默的器官」，因幾乎沒有痛覺神經，當出現症狀時往往已相當嚴重。急性肝衰竭更是進展迅速，從黃疸到發生肝性腦病變（肝昏迷）通常僅需短短數天至兩周時間，若未及時控制病情，多數病人需仰賴肝臟移植才能保命，否則甚至可能在短時間內危及生命。

杜敬惟提醒，若出現黃疸、茶色尿、食欲不振、腹痛、極度疲倦或意識改變，應盡速就醫；B型肝炎及慢性肝病患者也應定期追蹤，把握治療時機。

血型 捐肝 性肝 奇美醫院

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