中元零食順手拿 吃多恐影響代謝

中元將至，大家準備普渡，許多企業辦公室放滿供品零食，減重專科醫師劉曜增提醒，民眾順手拿零食，恐導致攝取額外熱量風險。

一篇刊登於國際期刊「Appetite」研究顯示，在辦公室零食距離飲料機較近時，男性員工拿取零食比率翻倍成長；另一項研究顯示，現代人一天攝取的熱量中，約四分之一來自零食，恐零食吃太多影響代謝。

劉曜增說，刊載於「Appetite」期刊的研究，團隊在Google紐約辦公室的茶水間進行實地研究，觀察員工到茶水間拿飲料時，是否順手拿走旁邊的零食。結果發現，零食擺放距離影響拿取行為，當距離飲料機較遠時，男性拿取比率約12%，女性13%；把兩者距離拉近，男性拿取比率增至23%，女性也增至17%。

一項美國研究則顯示，現代人一天攝取的熱量中，約四分之一來自零食。劉曜增表示，中元普渡後，辦公室突然多出許多餅乾、糖果、飲料、泡麵，如果全放在隨手可及之處，很容易在不知不覺中愈吃愈多。

另一項研究讓健康男性連續5天額外攝取高熱量零食，平均每天額外攝取約1200大卡，肝臟脂肪從1.55%增至2.54%，大腦中部分與獎勵反應有關的區域，對胰島素的反應也出現改變。

面對中元普渡後增加的零食，劉曜增建議，不論在家中或辦公室，擺放位置得離座位、飲水機、咖啡機遠一些，增加拿取所需距離，有助降低「順手拿來吃」機率。民眾也應避免為了「清庫存」而大量攝取零食，應挑選真正想吃的品項，避免整包放在桌上，以免短時間內消耗完畢。

劉曜增表示，想吃零食的時候，建議先吃過正餐，讓身體有蛋白質、纖維「打底」後再吃，抑制血糖波動。

他說，若體重增加、腰圍變大、脂肪肝或健檢紅字，不能只靠自己節食，應諮詢醫師、營養師進行評估，找出問題加以控管。