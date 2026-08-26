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炎夏身體濕困 中醫推4食材改善

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
由左至右為薏仁、紅豆、山藥、茯苓。圖／123RF、聯合報系資料照
由左至右為薏仁、紅豆、山藥、茯苓。圖／123RF、聯合報系資料照

炎炎夏日，有些人不只容易汗流浹背，雙腿還會變得「沉甸甸」，早上起床就發現小腿腫脹、鞋子變緊，手指一壓竟留下凹痕！京禾中醫診所院長陳俊如表示，如果雙腳小腿腫，還伴隨腹脹、食欲不佳、疲累嗜睡、頭重身困等症狀，從中醫觀點來看，可能是「濕氣偏重」，因此出現「濕困」現象。

脾胃運化失常 身體疲倦雙腿易腫脹

中醫所說的「濕」具有黏滯、重濁特性，當濕氣滯留體內，可能影響氣血運行及水分代謝。陳俊如指出，台灣夏季高溫又潮濕，加上不少人愛喝冰飲、吃冰品，整天待在冷氣房裡，又缺乏運動、少流汗，更容易讓身體產生中醫所稱的「濕困」。

「脾主運化水濕」，陳俊如說，可以將脾胃想像成人體的「排水系統」。如果脾胃功能正常，攝取的水分就能正常輸布、代謝。一旦脾胃運化失常，水濕停留在體內，就可能出現身體沉重、疲倦、腹脹、食欲差，以及排便偏軟、黏膩不成形等現象。

不少人到了下午雙腿特別容易腫脹，陳俊如解釋，中醫認為「濕性重濁」，水濕容易往身體下半部累積，加上久坐、久站、活動量不足，都可能使下肢循環變差，到了下午或晚上，雙腿腫脹、沉重感可能更加明顯。

陳俊如提醒，西醫所稱的水腫可能與心臟、腎臟、肝臟疾病、靜脈回流異常或淋巴水腫等原因有關，因此若水腫持續不退，或突然只有單側腿明顯腫脹、疼痛、發熱，甚至合併胸悶、呼吸困難、心悸等症狀，應盡快就醫，排除深部靜脈栓塞等疾病。

適度伸展運動 避高油高糖寒涼食物

想要改善濕氣問題，陳俊如指出，生活上應避免長時間久坐、久站，要適度快走、伸展與運動，冷氣也不宜開得過低。冰飲、手搖飲、油炸食物及高糖甜點都不宜食用過量，西瓜等偏寒涼水果也應適量，別因天氣熱就毫無節制地吃。

中醫飲食調理以「健脾、利濕、清熱」為原則，陳俊如說，日常飲食可適度選擇薏仁、紅豆、山藥、茯苓等食材，其中薏仁、紅豆常用於健脾利濕，山藥可補脾養胃，茯苓是常見的健脾滲濕藥材。建議可以搭配冬瓜、綠豆、黃瓜等夏季較清爽的食物進行料理。

例如薏仁搭配紅豆煮湯，就是簡單的夏季食療選擇。陳俊如提醒，容易腹瀉、手腳冰冷或虛寒體質者，不宜大量食用偏寒涼食材，薏仁紅豆湯也建議溫熱飲用，並依個人體質調整。

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