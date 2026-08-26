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醫療法修正：醫療暴力最高罰25萬 違反隱私最高關5年

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
醫療法25日三讀通過修正案，本次修法聚焦醫療安全、病人隱私、醫療法人治理、偏鄉醫療及醫事鑑定等重要議題。聯合報系資料照
醫療法25日三讀通過修正案，本次修法聚焦醫療安全、病人隱私、醫療法人治理、偏鄉醫療及醫事鑑定等重要議題。聯合報系資料照

醫療暴力醫美診所偷拍事件頻傳，立法院會昨三讀通過「醫療法」修正案，任何以強暴、脅迫、恐嚇或其他方法妨礙醫療業務執行，未來將處新台幣五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰；意圖散布、播送或販賣醫療隱私者，未來也將面臨六個月以上、五年以下有期徒刑。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此次共修正九條、增訂兩條，醫療暴力保護對象從現行醫事人員擴大至醫療機構所屬人員，並要求醫療機構採取必要安全措施，違者可處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰。此外，公然侮辱醫事人員，也納入處罰，可處二年以下有期徒刑，得併科二十萬元以下罰金。

三讀條文明定，醫療機構及其人員不得無故利用工具或設備窺視、竊聽病人非公開的醫療與疾病資料或身體隱私部位，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄病人非公開的醫療與疾病資料或身體隱私部位，違者將處三年以下有期徒刑，或者併科卅萬元以下罰金。

此外，醫療機構及其人員不得意圖營利供給場所、工具或設備，便利他人進行上述相關行為，若意圖散布、播送、販賣及製造相關資料或竊錄內容，違者將處六個月以上、五年以下有期徒刑，或科或併科五十萬元以下罰金，這項罰則同樣適用於未遂犯。

醫療社團法人須提撥百分之十盈餘，用於員工福利、病人權益及提升醫療品質與環境，並於兩年內完成；偏遠及原住民族地區醫事人員領取政府補助、津貼或獎勵金，相關所得可免納所得稅十年。修法另規範非醫療機構或醫師不得刊登醫療廣告，強化醫事鑑定機制。

台北榮總院長陳威明強調，醫療暴力本來就應「零容忍」，病人隱私更是醫療現場最基本要求，支持修法方向。

至於新法何時上路，劉玉菁表示，仍須待總統公布後生效；未授權訂定子法的條文原則上自公布施行，涉及配套子法者則待衛福部完成相關法規後實施。

衛福部 醫美 醫療暴力 隱私

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