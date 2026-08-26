2026樂齡友善論壇 台灣人壽護長輩 共餐「食」健康

台灣人壽昨舉辦二○二六「樂齡友善調查暨論壇」，吉祥物台灣阿龍化身「阿龍師」，與台北喜來登飯店主廚聯手獻上星級樂齡料理，台灣人壽董事長許舒博強調風險預防重要性，產官學研都能扮演更積極的角色，推廣樂齡友善飲食，期望從基本的三餐食療，降低長者失智失能風險、厚實國人健康資本。

「樂齡友善調查暨論壇」今年聚焦「友善飲食」議題，總統府秘書長潘孟安、衛福部國健署副署長林莉茹出席。潘孟安表示，超高齡議題是國家競爭力的大事，如何讓長輩能吃、吃得更健康延緩失能，是政府未來嚴峻的挑戰，肯定台灣人壽長期倡議健康永續，以行動落實「健康台灣」。

台灣人壽策略長葉栢宏指出，台灣家庭面臨照顧痛點的兩大族群，包括上有老下有小的「三明治族」以及已退休「熟齡族」，不想成為子女負擔。因此，台灣人壽結合中信科技大學資源，打造全台首座校園養生村，透過青銀共學、跨世代交流，提供熟齡族新型態退休生活選擇，未來也將持續布局北中南養生村，打造完整康養生態圈。

全球高齡醫學權威、世界衛生組織老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼視訊開講，分析後天飲食習慣和人際社交才是決定老化與健康的主因，研究發現社交孤立會增加心血管疾病和死亡風險，她建議樂齡族增加「聚會、共餐、運動」機會，不僅有助健康長壽，更能提升晚年生活品質與幸福感。