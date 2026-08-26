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流感疫苗採購量首破700萬劑！擴大接種增3類人 10/1開打

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
為防範今年秋冬流感及新冠疫情，提供長者、幼兒等高風險族群更周全保護，本年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，首度超過700萬劑。記者翁唯真／攝影
為防範今年秋冬流感及新冠疫情，提供長者、幼兒等高風險族群更周全保護，本年度公費流感疫苗總計採購705萬150劑，首度超過700萬劑。記者翁唯真／攝影

流感疫情升溫，今年八月每周就診人次均創下近十年同期新高，疾管署預估這波流行期將持續至十月。秋冬公費流感疫苗於十月一日開打，採購量首度突破七○○萬劑，共七○五萬一五○劑，公費接種範圍擴增了六個月內嬰兒實際扶養者等三大對象。

疾管署長羅一鈞表示，第卅三周類流感門急診就診九萬四三四○人次，較前一周九萬六七八四人次，下降二點五％，本流感季累計一一三九例重症、二二○例死亡，重症集中於六十五歲以上長者、具慢性病史者，百分之七十一未接種本季流感疫苗。

至於新冠疫情，仍處於高原期，第卅三周門急診就診二萬四九九五人次，較前周下降百分之六，新增五十九例本土重症、十九例死亡。去年十月起累計四八○例重症、七十三死，重症患者同樣集中於六十五歲以上長者、具慢性病史者。

羅一鈞指出，今年秋冬流感疫苗及新冠疫苗將於十月一日開打，採「左流右心」，可同時接種流感及新冠疫苗；公費流感疫苗採購量首度突破七○○萬劑，達七○五萬一五○劑，包括六八四萬九三六○劑標準型、廿萬七九○劑免疫加強型疫苗，加強型疫苗率亞洲之先，優先提供長照、安養機構六十五歲以上長者。

在流感接種對象上，除原有醫事防疫人員、長者、幼兒、孕婦、高風險慢性病患等十大高風險族群，今年特別納入公共衛生師、托嬰中心廚工及行政人員、六個月內嬰兒實際扶養者，均於十月一日開打。五○至六十四歲無高風險慢性病成人則於十一月二日第二階段接種。

羅一鈞表示，十月即將推出「健康幣」政策，十八歲以上民眾接種新冠或流感疫苗，不論公費、自費均可獲得健康幣，未來還將納入肺炎鏈球菌疫苗；幣值將依接種率機動調整，接種率如果不佳，則誘因就會愈高，盼提高接種意願。

流感疫苗 流感 疾管署 羅一鈞 新冠肺炎

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