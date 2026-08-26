快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

等嘸病床...急診醫學會：病況穩定 待床逾24小時就應協調轉院

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台大醫院急診室。記者陳正興／攝影
台大醫院急診室。記者陳正興／攝影

一名於台大急診待床十二天的肺炎患者，在還沒等到床之前，不幸病逝。台灣急診醫學會理事長陳健驊說，「病人在急診待床這麼久，這很不正常。」各醫院應強化內部控床機制，若患者病況穩定，待床超過廿四小時，院方應主動協調，透過轉診機制轉往鄰近合作醫院，別讓患者持續在急診苦等。

陳健驊表示，國內醫療體系在急診待床上設置了廿四小時、四十八小時等監測指標，問題關鍵仍在醫院內部是否建立有效的控床及調度機制，不讓需要住院的患者長時間滯留急診。

急診患者如果待床天數太長，應繼續等待，還是考慮轉院？陳健驊表示，這需依患者病情及醫院實際狀況判斷，如果患者病況穩定，等待住院時間已超過廿四小時，醫院內部應有人主動協調，評估能否轉往鄰近、具照護能力的合作醫院。

陳健驊強調，患者轉院牽涉醫院之間的轉診網絡、床位資訊及醫療量能，大型醫院應更積極扮演協調角色。長期以來，衛福部以急診滯留超過廿四、四十八小時作為觀察急診壅塞的重要指標，推動急診轉診網絡，目的就是避免患者長時間在大型醫院急診待床。

此外，急診壅塞也可能不是單純「有沒有床」問題，陳健驊指出，部分患者可能因沒有合適床位，或需要入住的專科病房已滿，以致遲遲無法住院，這更突顯出醫院的控床調度能力，以及跨院轉診運作機制格外重要。

另一個結構性問題在於健保對急診及急重症醫療的給付不足，若能提高急重症照護及轉診相關支付，增加醫院承接與轉送患者的誘因，才能真正啟動區域醫療網，避免大部分患者集中於少數醫學中心。

衛福部網站公開全國重度級急救責任醫院的急診即時資訊，包括等待看診、等待住院及等待加護病房人數，陳健驊提醒，民眾透過健保快易通App查詢相關資訊，瞭解狀況，送醫前謹慎思考是否非去某醫學中心急診，為自身選擇負責。

急診 急診醫學會 病人 台大 患者 衛福部

延伸閱讀

【重磅快評】12天等不到一張病床 急診室的寒冬來臨

8旬婦台大急診待床12天病逝…衛福部：急診非全台壅塞 台大該做的都做了

病患候床12天逝 台大3招紓緩急診

獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝她全身3處感染已獲控制

相關新聞

颱風沙德爾 最快今發海警

中颱沙德爾原本預計將直撲台灣，但因北方高壓強度減弱，路徑不斷北修，再加上暴風半徑跟強度減弱，台灣本島觸陸機會極低。不過，氣象署仍示警，西半部位於迎風面，仍有局部大雨機率，最快今下半天發布海上颱風警報，颱風明後天離台灣最近。

連日暴雨衝擊…南部血庫亮紅燈 O型撐不到3天

南部連日豪雨淹水災情慘重，也重創捐血量，血庫拉警報，高雄捐血中心昨天表示，目前南部血液庫存僅剩三點七天，其中Ｏ型血最缺，庫存已跌破三天，Ａ型、ＡＢ型也僅約三天，醫療用血亮起紅燈。

教育三法三讀 弱勢大專生免除學雜費

立法院昨三讀通過「大學法」、「高級中等教育法」及「專科學校法」部分條文修正，全面擴大對弱勢學子的就學支持。修法明定大專院校經濟弱勢學生免納學費，並將就學貸款項目擴及至電腦及網路通訊費，同時提供還款協助措施，減輕從求學到就業階段的青年與家庭經濟負擔。

國小童逾3成肥胖 2成每天吃零食

兒福聯盟最新調查顯示，台灣小五、小六年級學童過重及肥胖率達百分之卅點二，其中百分之廿一點三幾乎每天吃零食甜點，超過六成晚餐以澱粉類食物為主。國健署指出，已與台灣兒科醫學會、台灣肥胖醫學會合作撰寫「兒童肥胖防治實證指引」等衛教資源，以期降低孩童肥胖率。

靖娟抽查 6都上學路多不及格

開學在即，靖娟基金會近期抽樣調查六都廿二所學校，發現學生通學交通環境不佳，點出有四大風險形成安全缺口，呼籲政府對於通學交通的改善不能只到校門口。靖娟基金會執行長許雅荏表示，孩子不是走到校門口就瞬間移動回家，但很多道路改善仍停留在校園周邊。

南投48拍 13隊盲抽拚10萬元

「南投48拍」短影音限時創作賽昨在中興新村中台灣創新園區開跑，十三組隊伍盲抽拍攝鄉鎮，限時四十八小時找故事、拍攝到剪輯完成；參賽者的年齡橫跨十四歲至七十五歲，首獎十萬元、總獎金四十一萬元，要用鏡頭挖掘南投的人情、文化與地方故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。