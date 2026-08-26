等嘸病床...急診醫學會：病況穩定 待床逾24小時就應協調轉院

一名於台大急診待床十二天的肺炎患者，在還沒等到床之前，不幸病逝。台灣急診醫學會理事長陳健驊說，「病人在急診待床這麼久，這很不正常。」各醫院應強化內部控床機制，若患者病況穩定，待床超過廿四小時，院方應主動協調，透過轉診機制轉往鄰近合作醫院，別讓患者持續在急診苦等。

陳健驊表示，國內醫療體系在急診待床上設置了廿四小時、四十八小時等監測指標，問題關鍵仍在醫院內部是否建立有效的控床及調度機制，不讓需要住院的患者長時間滯留急診。

急診患者如果待床天數太長，應繼續等待，還是考慮轉院？陳健驊表示，這需依患者病情及醫院實際狀況判斷，如果患者病況穩定，等待住院時間已超過廿四小時，醫院內部應有人主動協調，評估能否轉往鄰近、具照護能力的合作醫院。

陳健驊強調，患者轉院牽涉醫院之間的轉診網絡、床位資訊及醫療量能，大型醫院應更積極扮演協調角色。長期以來，衛福部以急診滯留超過廿四、四十八小時作為觀察急診壅塞的重要指標，推動急診轉診網絡，目的就是避免患者長時間在大型醫院急診待床。

此外，急診壅塞也可能不是單純「有沒有床」問題，陳健驊指出，部分患者可能因沒有合適床位，或需要入住的專科病房已滿，以致遲遲無法住院，這更突顯出醫院的控床調度能力，以及跨院轉診運作機制格外重要。

另一個結構性問題在於健保對急診及急重症醫療的給付不足，若能提高急重症照護及轉診相關支付，增加醫院承接與轉送患者的誘因，才能真正啟動區域醫療網，避免大部分患者集中於少數醫學中心。

衛福部網站公開全國重度級急救責任醫院的急診即時資訊，包括等待看診、等待住院及等待加護病房人數，陳健驊提醒，民眾透過健保快易通App查詢相關資訊，瞭解狀況，送醫前謹慎思考是否非去某醫學中心急診，為自身選擇負責。