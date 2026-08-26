急診壅塞難解...知情人士：只認台大 多數患者等不到床也拒轉院

八十五歲女性肺炎患者至台大醫院急診就醫，不幸於十二天後死亡，引發家屬不滿，外界質疑涉及醫療疏失。台大知情人士透露，該個案安置於急診室大暫留區，並非病逝於大廳走廊，且死亡前一日，高層已指示將她收治至樓上病房，突然病逝，讓醫護人員感到震驚。

知情人士指出，該病患年事已高，因長期臥床而有褥瘡，在急診收治位置為暫留區，圍上布簾，提供類似病房照顧。因個案同時發生三處細菌感染，分別為肺部、尿路及褥瘡感染，醫療團隊透過細菌培養，慎選抗生素類別，給予正確投藥後，感染情況獲得控制。

在待床方面，台大院方針對急診留院天數較長的病患制訂名冊，檢視個案狀況，就在該病患過世前一天，院內高層已安排隔日將她安置至樓上的一般病房。豈料，家屬發現患者沒有呼吸，緊急通報急診醫療人員，屆時已無生命跡象。

知情人士坦言，本案醫療上雖無疏失，但讓重症個案在暫留環境相對不舒適的急診病床躺了十二天，這確實有待改進，除了增設二十床急診後送病床，也將設法讓大廳走廊候床的急診病人在治療及休息時能夠更有隱私。

近期台大院方祭出多項緩解急診壅塞的措施，但急診病人數量不減反增，甚至來到高點，知情人士表示，許多長期在台大接受治療的老病人，在出現併發症時，因信賴台大，而選擇回台大急診，即使自費搭乘救護車，也是如此。現階段國內缺乏強制轉院措施，院方只能持續收治，無法婉拒患者，以致急診壅塞窘境依舊。

以台大與北市聯醫建立綠色通道為例，上路後成效不彰，據統計大部分台大急診患者「勸不動」，即使院方詳加說明，患者先至附近市立聯合醫院接受治療，若病情嚴重一定迅速轉回台大，但願轉院的病人仍少之又少，平均僅十分之一。