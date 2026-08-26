快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

急診壅塞難解...知情人士：只認台大 多數患者等不到床也拒轉院

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
85歲女性肺炎患者至台大醫院急診就醫，不幸於12天後死亡，外界質疑涉及醫療疏失。圖為台大醫院急診室。圖／讀者提供
85歲女性肺炎患者至台大醫院急診就醫，不幸於12天後死亡，外界質疑涉及醫療疏失。圖為台大醫院急診室。圖／讀者提供

八十五歲女性肺炎患者台大醫院急診就醫，不幸於十二天後死亡，引發家屬不滿，外界質疑涉及醫療疏失。台大知情人士透露，該個案安置於急診室大暫留區，並非病逝於大廳走廊，且死亡前一日，高層已指示將她收治至樓上病房，突然病逝，讓醫護人員感到震驚。

知情人士指出，該病患年事已高，因長期臥床而有褥瘡，在急診收治位置為暫留區，圍上布簾，提供類似病房照顧。因個案同時發生三處細菌感染，分別為肺部、尿路及褥瘡感染，醫療團隊透過細菌培養，慎選抗生素類別，給予正確投藥後，感染情況獲得控制。

在待床方面，台大院方針對急診留院天數較長的病患制訂名冊，檢視個案狀況，就在該病患過世前一天，院內高層已安排隔日將她安置至樓上的一般病房。豈料，家屬發現患者沒有呼吸，緊急通報急診醫療人員，屆時已無生命跡象。

知情人士坦言，本案醫療上雖無疏失，但讓重症個案在暫留環境相對不舒適的急診病床躺了十二天，這確實有待改進，除了增設二十床急診後送病床，也將設法讓大廳走廊候床的急診病人在治療及休息時能夠更有隱私。

近期台大院方祭出多項緩解急診壅塞的措施，但急診病人數量不減反增，甚至來到高點，知情人士表示，許多長期在台大接受治療的老病人，在出現併發症時，因信賴台大，而選擇回台大急診，即使自費搭乘救護車，也是如此。現階段國內缺乏強制轉院措施，院方只能持續收治，無法婉拒患者，以致急診壅塞窘境依舊。

以台大與北市聯醫建立綠色通道為例，上路後成效不彰，據統計大部分台大急診患者「勸不動」，即使院方詳加說明，患者先至附近市立聯合醫院接受治療，若病情嚴重一定迅速轉回台大，但願轉院的病人仍少之又少，平均僅十分之一。

台大 急診 患者 台大醫院 肺部 重症

延伸閱讀

獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝她全身3處感染已獲控制

8旬婦台大急診待床12天病逝…衛福部：急診非全台壅塞 台大該做的都做了

病患候床12天逝 台大3招紓緩急診

【重磅快評】12天等不到一張病床 急診室的寒冬來臨

相關新聞

颱風沙德爾 最快今發海警

中颱沙德爾原本預計將直撲台灣，但因北方高壓強度減弱，路徑不斷北修，再加上暴風半徑跟強度減弱，台灣本島觸陸機會極低。不過，氣象署仍示警，西半部位於迎風面，仍有局部大雨機率，最快今下半天發布海上颱風警報，颱風明後天離台灣最近。

連日暴雨衝擊…南部血庫亮紅燈 O型撐不到3天

南部連日豪雨淹水災情慘重，也重創捐血量，血庫拉警報，高雄捐血中心昨天表示，目前南部血液庫存僅剩三點七天，其中Ｏ型血最缺，庫存已跌破三天，Ａ型、ＡＢ型也僅約三天，醫療用血亮起紅燈。

教育三法三讀 弱勢大專生免除學雜費

立法院昨三讀通過「大學法」、「高級中等教育法」及「專科學校法」部分條文修正，全面擴大對弱勢學子的就學支持。修法明定大專院校經濟弱勢學生免納學費，並將就學貸款項目擴及至電腦及網路通訊費，同時提供還款協助措施，減輕從求學到就業階段的青年與家庭經濟負擔。

國小童逾3成肥胖 2成每天吃零食

兒福聯盟最新調查顯示，台灣小五、小六年級學童過重及肥胖率達百分之卅點二，其中百分之廿一點三幾乎每天吃零食甜點，超過六成晚餐以澱粉類食物為主。國健署指出，已與台灣兒科醫學會、台灣肥胖醫學會合作撰寫「兒童肥胖防治實證指引」等衛教資源，以期降低孩童肥胖率。

靖娟抽查 6都上學路多不及格

開學在即，靖娟基金會近期抽樣調查六都廿二所學校，發現學生通學交通環境不佳，點出有四大風險形成安全缺口，呼籲政府對於通學交通的改善不能只到校門口。靖娟基金會執行長許雅荏表示，孩子不是走到校門口就瞬間移動回家，但很多道路改善仍停留在校園周邊。

南投48拍 13隊盲抽拚10萬元

「南投48拍」短影音限時創作賽昨在中興新村中台灣創新園區開跑，十三組隊伍盲抽拍攝鄉鎮，限時四十八小時找故事、拍攝到剪輯完成；參賽者的年齡橫跨十四歲至七十五歲，首獎十萬元、總獎金四十一萬元，要用鏡頭挖掘南投的人情、文化與地方故事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。