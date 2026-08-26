颱風沙德爾 最快今發海警

中颱沙德爾原本預計將直撲台灣，但因北方高壓強度減弱，路徑不斷北修，再加上暴風半徑跟強度減弱，台灣本島觸陸機會極低。不過，氣象署仍示警，西半部位於迎風面，仍有局部大雨機率，最快今下半天發布海上颱風警報，颱風明後天離台灣最近。

中央氣象署預報員黃恩鴻說，沙德爾颱風今將出現南偏轉趨勢，並逐漸通過台灣北方海面，登陸中國大陸。

黃恩鴻表示，由於路徑北修趨勢明顯，再加上未來海氣條件不適合沙德爾發展，預估強度與暴風半徑都將縮小，大幅降低暴風圈觸陸本島機率，但馬祖地區因地理位置，屆時可能已降級輕颱的沙德爾暴風圈，仍有機會於後天清晨觸陸，因此明天上半天有發陸警機率。

颱風仍會掃過北部海面，氣象署最快今天下半天發海上颱風警報。黃恩鴻說，明後天將是颱風最接近台灣的時刻，屆時西半部風雨增加，尤其北部、南部及中部山區有局部大雨可能，背風面的東半部地區則要留意沉降帶來的極端高溫。此外，周六前，北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪。

黃恩鴻說，今天環境吹西南風，中南部降雨明顯減少，一直到明天白天，將是短暫的降雨空檔期。颱風周末減弱、遠離後，整體水氣仍多，需特別留意。