待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

一名罹患肺炎的八十多歲女性至台大醫院急診，等候住院，待床長達十二天，期間曾被詢問是否能轉院，最後不幸病逝，至死仍未等到病床。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，個案於待床期間，「該做的，台大都有做」，已請台北市衛生局釐清台大候床天數超長原因。

針對此事件，衛福部長石崇良認為，「等候十二天，這並不尋常。」要求醫事司進一步了解該個案候床原因，並督導院方改善。劉玉菁表示，就目前掌握資訊，病人於急診等候住院期間獲得妥善的醫療處置及治療，台大並未因病人留在急診而疏於提供服務。

醫事司每日監測全台急重症醫療量能，以昨晚為例，並未出現全國性或全面性的急診壅塞，但少部分大型醫學中心確實在特定時段湧現候床壓力。調查顯示，最容易出現急診壅塞的三家醫院分別為台大醫院、林口長庚醫院、高雄長庚醫院，因其專業獲得民眾高度信任，病人較為集中，容易出現急診壅塞情形。

據統計，全國五十四家重度級急救責任醫院近三個月每日平均等候住院人數約一四八三人，假日略低，約一○一七人，較去年同期略降。劉玉菁強調，重度級急救責任醫院為收治重症患者最後一道防線，將持續掌握各醫院量能，避免醫療體系超載。

如果某幾家大型醫院急診患者待床天數異常，候床壓力沉重，醫院通常會向當地消防局通報「滿床」，地方衛生局介入調度與處理。此時，消防局一一九勤務中心就會把重症或急症患者分流至其他適當且有病床的醫院，避免壅塞情況加劇。

針對台大急診患者待床十二天，仍不幸過世事件，劉玉菁表示，台北市衛生局已著手調查該院候床天數偏長的原因，報告將於一個月內出爐。至於個案實際醫療過程與細節，則由台大醫院說明，較為精準。

針對急診壅塞，石崇良成立專案小組，定期檢視相關措施，現已召開六次會議，持續追蹤各項改善措施執行情形。再者，衛福部近年積極推動急診分流，包括周日及國定假日成立輕急症服務中心（ＵＣＣ），健保擴大門診靜脈抗生素治療（ＯＰＡＴ），希望將症狀較輕的病人分流至其他醫療管道，釋放急診及住院病床量能。

健保署前署長李伯璋點出這起急診悲劇背後的癥結，那就是台灣始終未能真正落實分級醫療，迄今仍有許多民眾存有名醫迷思，盲目追求權威醫師，直覺生了病，就應至台大、北榮等龍頭醫院，以致幾家醫學中心急診人潮湧現，待床天數遠高於平均值，即使台大與北市聯合醫院合作「綠色通道」，大部分病家還是不願離開台大。

為何眾多急診病人寧願躺在台大醫院大廳兩側，也不願轉至其他區域醫院，甚至同等級的醫學中心？李伯彰指出，除了積極宣導分級醫療理念，政府應透過「使用者付費及部分負擔」等措施，而民眾也應有所自覺，負起責任，才能逐步引導患者步入正確就醫軌道。