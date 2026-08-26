國小童逾3成肥胖 2成每天吃零食

兒福聯盟最新調查顯示，台灣小五、小六年級學童過重及肥胖率達百分之卅點二，其中百分之廿一點三幾乎每天吃零食甜點，超過六成晚餐以澱粉類食物為主。國健署指出，已與台灣兒科醫學會、台灣肥胖醫學會合作撰寫「兒童肥胖防治實證指引」等衛教資源，以期降低孩童肥胖率。

營養師陳琇雯表示，兒童肥胖問題與性早熟、骨齡超前有著密切關係，正值發育期的孩子，若長期攝取高糖、高油、低纖等飲食，除了體重超標，也將面臨脂肪肝、胰島素阻抗等代謝疾病風險。

國內一項追蹤四四○名肥胖兒童及青少年的研究報告指出，約二成研究對象患有非酒精性脂肪肝；國健署兒童肥胖防治實證指引指出，肥胖兒童罹患非酒精性脂肪肝的比例遠高於體重正常兒童，並常伴隨代謝症候群、胰島素阻抗、葡萄糖耐受不良及第二型糖尿病等問題。

如何讓孩子吃對食物，遠離肥胖威脅？陳琇雯建議，掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」等四大飲食原則，以燕麥、地瓜、糙米等全穀雜糧取代部分精緻澱粉與高糖食品。蛋白質則優先選擇魚、瘦肉、蛋、豆漿等，少吃炸雞、加工肉品。另多增加攝取蔬果、全穀類、膳食纖維。

對於高年級國小學童過重及肥胖率達百分之卅點二。國健署表示，教育部統計處一一四年調查資料發現，一一一年至一一三年間，國小學童肥胖盛行率從百分之十四降至十二點二，過重率則由十二點四降至十一點四，肥胖盛行率呈下降趨勢。將與教育部合作，將健康飲食及身體活動納入學校課程。