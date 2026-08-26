靖娟抽查 6都上學路多不及格

開學在即，靖娟基金會近期抽樣調查六都廿二所學校，發現學生通學交通環境不佳，點出有四大風險形成安全缺口，呼籲政府對於通學交通的改善不能只到校門口。靖娟基金會執行長許雅荏表示，孩子不是走到校門口就瞬間移動回家，但很多道路改善仍停留在校園周邊。

對此，交通部公路局表示，已要求地方政府提報校園周邊改善案件時，應依「校園指引」辦理檢核及研擬改善措施。若校園周邊有聚落、大眾運輸場站等，原則應予銜接，另也訂有訪視等督導機制。

民進黨立委林月琴與靖娟基金會昨公布六都廿二所學校實地調查結果，發現不管是在都市計畫區內，還是非都市計畫區內的被檢核學校，結果大多不及格，其中十二所都市計畫區學校，在指定通學路的部分，得分全部都不及格。

調查結果也引述交通部統計資料指出，近三年十二歲以下兒童因交通事故死傷共三萬六四○六人，其中三五八○人是行人，其中更有二四○五人集中在六都，占全國兒童行人死傷的百分之六十七。

調查並歸納出四大通學風險，包括路口及行穿線視線遭遮蔽、行人號誌閃爍時間不足、人行道寬度不足或中斷，以及高低落差處未設置合格坡道。

調查也點出都市計畫區與非都市計畫區差距，指都市計畫區學校有基礎設施卻不完整，而非都市計畫區學校連基本設施都沒有。

以人行道寬度不足、不連續或中斷問題為例，都市計畫區的受檢學校中，約百分之六十六以上都有這樣的問題，但非都市計畫區的受檢學校，則百分之百有此類問題。

林月琴表示，孩子安全上學是最基本的權利，不應因居住在都市或非都市地區而有不同標準，政府不能只看完成多少工程，更應檢視孩子每天實際行走的完整通學路，並建立跨部會、跨道路主管機關的盤點與追蹤機制。