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衛福部大規模組改 增兒家署、社照署

聯合報／ 記者林琮恩鄭媁唐筱恬／台北報導
立法院三讀通過「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」修法，民進黨立委王正旭表示，這是呼應賴總統為了照顧兒童醫療與解決少子化困境推動的修法。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏
立法院三讀通過「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」修法，民進黨立委王正旭表示，這是呼應賴總統為了照顧兒童醫療與解決少子化困境推動的修法。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

立法院昨三讀通過「衛生福利部組織法」，社家署將改名為「兒少及家庭支持署」，長照相關業務由現行分屬社家署、長照司，改為「社會發展及長期照顧署」。不過關心兒少的民團表示，本次修法雖跨出一步，但與原先期待仍有落差。若缺乏預算、人力、跨部會權限，恐難以指揮位階比較高的教育部、司法院等。

立法院會昨三讀修正「衛生福利部組織法」條文，另通過「衛福部兒少及家庭支持署組織法」及「衛福部社會發展及長期照顧署組織法」等案，刪除社會及家庭署及其業務，增設「兒少及家庭支持署」、「社會發展及長期照顧署」。另增設國家中醫研究院、國家醫療科技評估中心兩個行政法人單位。這也是衛福部成立後首次大幅度組織改造。

三讀條文明定，「兒少及家庭支持署」負責規畫、執行與協調托育照護、早期療育、兒少福利與權益保障、家庭支持服務、兒少健康及醫療照顧事項。 「社會發展及長期照顧署」負責規畫與執行高齡者、身心障礙者權益與福利、長期照顧（護）、婦女權益與福利及國民年金事項。

衛福部次長呂建德指出，兒家署施政重點為解決家長最大痛點，如二至三歲間托育、托幼空窗問題，提升托育品質與可近性、建構兒童虐待安全網，有效降低兒虐發生率。社照署重點在於整合長照業務，預防老年人失能，落實獨老關懷，推出適合獨老社會形態的高齡居住服務模式。

原於社家署轄下的婦女業務，在改制後以附帶決議形式，升格為「司」，預計將與保護服務業務合併為「婦女與保護司」。

台灣婦女團體全聯會理事長王玥好表示，若缺乏預算、人力、跨部會權限，「婦女與保護司」恐淪為「協調窗口」，而非政策推動引擎。建議在政策方向上，從過去以保護為主，轉向預防與賦權，特別是在女性經濟安全與照顧責任分配上，並讓民團進入決策體系，而非僅止於諮詢。

兒家署部分，國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，應落實以家庭為中心的服務方式，而非僅針對兒少提供服務；此外，兒家署屬於三級機關，怎麼叫得動主管學校業務的教育部，更難以監督主責司法少年政策的司法院。如無法成立二級兒少專責單位，至少行政院應擬定院層級協作機制。

衛福部 兒少 長照

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