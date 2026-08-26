台鐵南迴線枋山至枋野間搶通 26日首班車起恢復正常

受豪大雨影響，台鐵公司今天表示，枋山=枋野間因土石流導致路線不通，經加派人力、機具搶修，明天南迴線首班列車起恢復正常行駛。

台鐵今天上午8時44分接獲通報，南迴線枋山至枋野間路線（K17+092處）土石流淹軌面，導致路線無法行駛。

台鐵發布新聞稿指出，經加派人力、機具搶修，明天南迴線首班列車起恢復正常行駛。

至於明天行車概況，台鐵表示，西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）、南迴線（枋寮=台東間）以及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線均正常行駛。

台鐵指出，因應豪大雨，建議乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官方網站、台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（限市話）、或各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，因受土石流影響而中止乘車旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

若是使用信用卡購票旅客，台鐵指出，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

台鐵表示，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費，若有去回程車票可一併辦理。