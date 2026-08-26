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連日暴雨衝擊…南部血庫亮紅燈 O型撐不到3天

聯合報／ 記者郭韋綺萬于甄／連線報導
豪雨狂炸南台灣影響民眾捐血意願，血庫拉警報，其中O型血最缺，庫存剩不到三天。圖／捐血中心提供
豪雨狂炸南台灣影響民眾捐血意願，血庫拉警報，其中O型血最缺，庫存剩不到三天。圖／捐血中心提供

南部連日豪雨淹水災情慘重，也重創捐血量，血庫拉警報，高雄捐血中心昨天表示，目前南部血液庫存僅剩三點七天，其中Ｏ型血最缺，庫存已跌破三天，Ａ型、ＡＢ型也僅約三天，醫療用血亮起紅燈。

高雄捐血中心指出，嘉南、高屏、澎湖及台東地區醫療院所，每天約需使用一千九百袋醫療用血，血液庫存須靠民眾每天持續捐血補充，近日南部豪雨一波接一波，多處道路積淹水交通受阻，不少民眾減少外出，連帶衝擊捐血意願。

此外，部分原訂捐血活動及捐血車勤務受到天候影響調整、甚至取消，導致捐血量明顯下滑；但另一頭醫院的手術、急診搶救、產婦生產等醫療需求並未停止，血液每天持續消耗，讓庫存快速探底。

目前南部整體血液庫存僅剩三點七天，各血型中，除了Ｂ型庫存相對穩定，Ａ型及ＡＢ型均只剩約三天，Ｏ型更低於三天，缺血情況最為吃緊。

不具名醫院醫務人員表示，高屏地區醫療院所用血主要由捐血中心供應，目前血液庫存確實較為吃緊；血液短缺並非只發生在豪雨期間，連續假期、冬季等民眾捐血意願較低的時段，都容易出現庫存下降，不過醫療院所仍會依臨床需求妥善調度用血，不會因庫存短缺影響醫院運作。

捐血中心表示，血液與一般民生物資不同，具有一定保存期限，無法趁平時大量囤積備用，必須仰賴健康民眾持續捐血，才能維持醫療用血供應，呼籲年滿十七歲、身體健康，近期沒有感冒、發燒、服藥或其他不適症狀的民眾，在天候及交通安全許可下，可把握雨勢稍歇時間，就近前往捐血站、捐血室或捐血車挽袖捐血。

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