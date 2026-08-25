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耳朵冒「一根肉柱」像菜花！他忍5年越長越大 醫揭1恐怖真相

聯合新聞網／ 綜合報導
皮膚科診所院長吳仁欽醫師近日分享案例，一名20多歲男子多年前耳朵外側出現小傷口，原以為只是結痂，沒想到傷口不僅遲遲未癒，還逐漸長成一根凸起的「肉柱」。示意圖／Ingimage
皮膚科診所院長吳仁欽醫師近日分享案例，一名20多歲男子多年前耳朵外側出現小傷口，原以為只是結痂，沒想到傷口不僅遲遲未癒，還逐漸長成一根凸起的「肉柱」。示意圖／Ingimage

身上若出現小傷口，千萬別以為只是小事！皮膚科診所院長吳仁欽醫師近日分享案例，一名20多歲男子多年前耳朵外側出現小傷口，原以為只是結痂，沒想到傷口不僅遲遲未癒，還逐漸長成一根凸起的「肉柱」，甚至被朋友笑虧「是不是要進化成獨角獸？」直到就醫檢查，才發現原來不是普通結痂，而是感染了「病毒疣」。

從照片中可見，患者耳殼外緣竟長出一塊灰褐色、表面粗糙的柱狀突起，遠看就像耳朵上多了一根「隱形耳針」，近看則宛如一朵迷你花椰菜。吳仁欽醫師指出，原本不起眼的小傷口，卻可能成為病毒入侵的途徑，導致局部細胞持續異常增生，病灶也在多年之間逐漸變大、變凸，最終形成如今令人驚訝的外觀。

至於這類病毒疣病灶，治療方式並不複雜，透過冷凍治療即可處理。不過，吳仁欽醫師特別強調，液態氮治療可不能直接「噴」在患部，尤其耳朵構造細緻，若操作不慎，可能連周圍正常皮膚也一併受到傷害。他指出，較合適的方式是以鑷子沾取液態氮，再精準夾住疣體進行治療，才能降低對周邊組織造成不必要傷害的風險。

吳仁欽醫師透露，身上若出現小傷口或異常增生的病灶，千萬不要抱持「放著就會好」的心態。若傷口遲遲未癒、持續變大或長出不明突起，應儘早就醫檢查，以免延誤治療。他也幽默表示，身體有時會用意想不到的方式發出警訊，與其放任它「自行演化」，不如及早尋求專業醫師協助。

事實上，吳仁欽醫師過去也曾發文，分享「病毒疣」常見迷思，指出不少人會發現疣體中央布滿密集黑點，看起來就像一顆顆小芝麻。對此，他解釋，這些黑點其實是受病毒影響後的微血管變化，病毒刺激表皮異常增生，使底下微血管扭曲、糾結，當血液受到阻塞並氧化後，就會呈現黑色，才形成民眾所看到的「芝麻點」。

不少人看到病毒疣，第一個疑問就是「摸一下會不會被傳染」？吳仁欽醫師表示，單純短暫碰觸就感染的機率其實相當低，病毒疣要成功傳播，通常需要同時具備「角質層受損」、「病毒量足夠」及「接觸時間夠長」3項條件。相較之下，反覆摳抓病灶、與他人共用指甲刀，或在游泳池等公共場所赤腳踩踏地面，都屬於較需要注意的高風險接觸方式。

吳仁欽醫師也提醒，病毒疣不僅可能持續增生、變大，還可能向周圍擴散並長出更多小疣，拖延時間越久，後續治療也可能更加棘手。因此，若發現皮膚出現不明突起或異常病灶，應提高警覺並儘早就醫確認，及早處理才能避免病灶持續擴散。

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