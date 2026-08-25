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長榮航空「綠運輸計畫」跨產業合作 首年創造1.5萬噸減碳環境效益

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空使用台塑石化生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證(ISCC)驗證。圖／長榮航空提供
長榮航空使用台塑石化生產的永續航空燃油，原料採用廢食用油，供應來源及製程皆經過國際永續與碳認證(ISCC)驗證。圖／長榮航空提供

長榮航空今天與全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics（AIT）簽署合作協議，共同推動「綠運輸計畫」，透過使用添加永續航空燃油（SAF）的航班，首年預計提供科技巨擘微軟（Microsoft）1萬5,000噸範疇三（Scope 3）減碳環境效益，協助降低雲端設備航空運輸的碳足跡

簽約儀式由長榮航空永續長劉嘉文與AIT策略長Greg Weigel代表簽署，民航局長何淑萍、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley、長榮航空總經理孫嘉明、台塑石化總經理林克彥、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成等人出席見證，串聯航空、能源、物流與科技產業，共同建立SAF供應及減碳合作模式。

孫嘉明表示，航空業邁向淨零轉型，仰賴航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入。此次合作展現跨產業合作力量，當企業減碳需求與產業資源有效串聯，可望加速SAF市場發展，讓低碳航空運輸逐步成為全球供應鏈新常態。

Greg Weigel指出，AIT每年自台灣運送大量高價值航空貨物，長榮航空長期是重要合作夥伴。此次結合微軟、長榮航空及台塑石化，希望展現SAF減碳效益，並帶動亞太地區更多航空公司、燃油供應商、貨運代理商及企業客戶投入。

此次合作航班自台灣出發，採用台塑石化以廢食用油生產的SAF，供應來源及製程均經國際永續與碳認證（ISCC）驗證，相較傳統航空燃油，生命週期溫室氣體排放可降低約80%。相關減碳效益將透過國際認可機制管理與移轉，提供微軟作為供應鏈減碳成果，降低航空貨運產生的Scope 3排放。

長榮航空指出，因應企業對供應鏈減碳及永續運輸需求升溫，公司自2025年起，已在亞洲、歐洲及美洲起飛航班常態性添加SAF，並與台塑石化簽訂5年期SAF採購合作。「綠運輸計畫」則協助企業客戶及貨運代理商掌握航空運輸碳排資訊，透過SAF減碳效益降低供應鏈排放。

長榮航空表示，未來將持續深化SAF應用、提升營運效率，並攜手供應商、企業客戶及國際夥伴，建立可持續、可複製的合作模式，吸引更多企業加入，加速航空運輸低碳及淨零轉型。

長榮航空為了實現淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入，展現跨產業合作的力量。圖／長榮航空提供
長榮航空為了實現淨零轉型，需要航空公司、燃油供應商、物流業者及企業客戶共同投入，展現跨產業合作的力量。圖／長榮航空提供

長榮航空永續長劉嘉文(左四)和全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右四)共同簽署協議，並由民航局局長何淑萍(右三)、長榮航空總經理孫嘉明(左三)、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley(左二)、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter(右二)、台塑石化總經理林克彥(左一)，以及微軟公共暨法律事務部總經理施立成(右一)出席見證。圖／長榮航空提供
長榮航空永續長劉嘉文(左四)和全球知名貨運代理商AIT Worldwide Logistics策略長Greg Weigel(右四)共同簽署協議，並由民航局局長何淑萍(右三)、長榮航空總經理孫嘉明(左三)、美國在台協會商務組副組長Eric Crowley(左二)、AIT全球營運執行副總裁Ryan Carter(右二)、台塑石化總經理林克彥(左一)，以及微軟公共暨法律事務部總經理施立成(右一)出席見證。圖／長榮航空提供

長榮航空 減碳 碳足跡 航班 AIT

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