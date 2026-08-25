今年第3例！海漂豬檢出非洲豬瘟病毒 金門豬肉禁輸台一周

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，農業部動植物防疫檢疫署於8月22日接獲海巡署岸巡單位通報，金門縣金寧鄉烏沙角海灘發現1頭死亡豬隻屍體，檢體送農業部獸醫研究所檢驗，確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，今已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才得解除相關管制措施。

根據應變中心統計，自2018年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計23例，本案為今年第3例。

針對邊境檢疫，防檢署表示，已責成高雄分署金門檢疫站持續加強金門機場、港口及小三通旅運中心查驗，入境旅客行李落實100％X光檢查，並搭配檢疫犬組及人工查驗；同時加強金門返台旅客行李檢查，嚴防未經檢疫的豬肉及其製品輸往台灣本島及其他離島。

防檢署指出，為強化風險控管，農業部今日已公告暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，始得解除相關管制措施。

應變中心特別提醒，中秋節將屆，是國人送禮與網購肉製品的高峰期，也是非洲豬瘟防疫的高風險期，民眾切勿自中國大陸等境外非洲豬瘟疫區攜帶或郵遞寄送含豬肉月餅、肉乾、香腸及臘肉等肉製品入境，也不要透過境外網購、快遞或貨運輸入。違規攜帶或郵寄者，首次即裁處新臺幣20萬元罰鍰，第二次以上重罰100萬元。