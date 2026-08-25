颱風沙德爾逼近 水利署要求各分署落實防颱整備

颱風沙德爾進逼，水利署今天召開防汛整備視訊會議，水利署署長林元鵬強調，應變整備必須無縫切換，除了全力協助豪雨受災嚴重的南高屏地區排除積淹水，更要求各分署落實防颱整備，與地方政府緊密合作，並呼籲水利機關與民眾提高警覺，加強清淤、預排滯洪池，確保防洪設施正常運作。

水利署今天透過新聞稿表示，水利署署長林元鵬要求各分署加速排除0822豪雨積淹水情形，並與地方政府盤點抽水機運作情形；完成任務的機組儘速歸建轉為防颱整備態勢，地方政府提報的緊急應急工程也以最快速度完成現勘並核定。此外，各水庫多數達滿水位，依雨量預估滾動檢討水庫防洪操作，兼顧防洪與供水；花蓮馬太鞍溪及萬里溪於此次降雨後評估進行河道整理，以維持通洪空間。

水利署指出，為把握颱風前降雨趨緩的關鍵黃金期，副總工程司已赴第一線督導地方政府及河川分署，檢查涵蓋水門、抽水站、滯洪池、移動式抽水機等設施；並針對歷史防汛熱點、易受暴潮與海水倒灌影響的沿海地區及在建工程進行檢查。

水利署強調，各分署已備妥逾19萬個防汛塊、逾2萬公尺的防水擋板、5萬多個沙包及太空包；1795台縣（市）政府大型移動式抽水機，其中1058台已預布，737台可機動調度。另備妥2664台中小型移動式抽水機，水利署控管98台大型抽水機除支援南部積淹水排除75台外，支援馬太鞍溪及萬里溪8台外，可機動支援15台。

水利署表示，對於19件施工中的破堤案件及127件在建工程，已要求申請破堤施工單位或廠商，依施工計畫或相關應變計畫進行整備；也與地方政府共同盤點防汛熱點，外水37處、內水83處均已完成因應措施，並提醒地方政府提前防汛部署，持續落實各項準備工作。

水利署提醒民眾，主動清理住家陽台排水孔及道路周邊排水溝渠，並善用水利防災資訊服務網、「行動水情」App、防汛抗旱Facebook粉絲團及警戒簡訊通報系統等防災工具，或利用Google地圖查詢淹水警報，避開可能積淹水路段；車輛停放於河濱公園的駕駛人，請留意疏散門管制消息。