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旅客注意！颱風沙德爾逼近 桃機26日部分航班取消

中央社／ 桃園機場25日電
桃園國際機場公司表示，截至今晚6時，已知明天共有16班航班取消。圖為桃機一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場公司表示，截至今晚6時，已知明天共有16班航班取消。圖為桃機一航廈出境大廳。記者黃仲明／攝影

受到颱風沙德爾影響，桃園國際機場公司表示，截至今晚6時，已知明天共有16班航班取消，包括樂桃、華航、長榮、星宇及泰國獅子航空，提醒旅客持續留意各航班最新動態。

中央氣象署今天表示，颱風沙德爾持續減弱且路徑北修，預估明天傍晚至晚間發布海警，27日晚間至28日最接近台灣，北部、南部及中部山區需防局部大雨，27日不排除對馬祖發布陸警。

桃機公司表示，統計至晚間6時，明天已知取消航班包括樂桃航空MM921、MM922、MM927、MM924、MM929、MM930班機；中華航空CI121、CI120班機；長榮航空BR113、BR112、BR185、BR186班機；星宇航空JX890、JX891班機；泰國獅子航空SL381、SL380班機。

桃機公司呼籲，旅客應持續留意航空公司通知、官網及APP最新資訊，並預留充足時間提早抵達機場辦理報到及通關手續，以免影響行程。

桃機 颱風 華航

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