今年第3例！金門烏沙角海漂豬又驗出非洲豬瘟 豬肉輸台管制7天

金門縣金寧鄉烏沙角岸際22日晚間又發現一隻重約50公斤的境外漂流死亡豬屍，經採樣送驗後，農業部獸醫研究所24日確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。這也是今年金門發現的第3起海漂豬非洲豬瘟陽性案例，縣府隨即擴大防疫管制，自25日起至31日暫停金門豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊22日晚間11時許，在金寧鄉烏沙角岸際發現死亡豬屍，隨即通報金門縣動植物防疫所。防疫人員23日前往現場採樣並完成消毒，死亡豬屍則就地焚化掩埋，周邊區域也同步進行全面消毒。

檢體24日送往農業部獸醫研究所檢測，經聚合酶鏈反應（PCR）檢測確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。縣府產業發展處接獲通報後，立即針對案發地點半徑10公里內的養豬場展開清查，由轄區公所獸醫師訪視22戶、共5775頭豬隻，目前均無異常臨床症狀，健康情形良好。

應變中心指出，自2018年起至今，國內海漂豬驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計23例，其中2025年有2例，今年截至目前已增加至3例，顯示境外染疫豬隻隨海流漂抵岸際的風險持續存在，岸際巡查、即時通報及邊境檢疫均不能鬆懈。

為降低疫情傳播風險，縣府表示，依動物傳染病防治條例規定，農業部原已公告禁止金門活豬輸往台灣本島及其他離島；此次再進一步擴大管制，自8月25日起至31日止，暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1週無疫情發生，才會評估解除相關管制。

不過，符合農業部防檢署「口蹄疫風險評估通過」規範的偶蹄類動物加工產品，仍可輸往台灣本島及其他離島。縣府提醒，相關產品須符合既有規範及核准業者名單，民眾及業者仍應依規定辦理。

縣府也呼籲養豬業者提高警戒，落實畜牧場自主防疫，包括人員進出更換場內專用靴、衣物或穿著拋棄式防護衣，定期清潔消毒；非場內人員及車輛原則上不得進入，必要車輛則須嚴格完成清潔、消毒，並避免前往其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場，同時禁止以廚餘養豬。

應變中心提醒，民眾若在岸際發現疑似海漂豬隻或其他動物屍體，切勿自行接觸、搬動或處理，應立即通報海巡或地方動物防疫機關；旅客也不得違規攜帶豬肉及豬肉製品入境。養豬場則應落實人員、車輛門禁、進出消毒、場區環境清潔及異常死亡通報，避免非洲豬瘟疫情入侵，守護金門及全台養豬產業安全。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊22日在金寧鄉烏沙角岸際發現死亡豬屍，隨即通報金門縣動植物防疫所，防疫人員23日前往現場採樣並完成消毒，死亡豬屍則就地焚化掩埋，周邊區域也同步進行全面消毒。圖／金門防疫所提供