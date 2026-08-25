醫療法修法！醫療暴力最高關5年、偷拍最高罰50萬 偏鄉醫療有免稅優惠

為改善第一線醫療現場環境、醫病關係並保障醫護權益，立法院會今三讀通過「醫療法」修正草案，衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，本次修法聚焦六個重點，包括醫療安全、病人隱私、醫療法人治理、偏鄉醫療及醫事鑑定等重要議題。

劉玉菁表示，首先是醫療暴力的保護範圍與罰則提升，醫療法修法後，把需要保護的對象從現行醫事人員，擴充到醫療機構所屬人員，要求醫療機構採取必要安全措施，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

針對以強暴、脅迫、恐嚇等方式妨害醫療、醫事或救護業務者，刑責由現行3年以下有期徒刑，提高為6個月以上5年以下有期徒刑；並將公然侮辱納入處罰，增訂2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，以維護醫療現場安全。

有鑑於前一段時間醫美診所出現偷拍事件，劉玉菁說，醫療機構及其人員不得無故利用工具或設備窺視、竊聽病人非公開的醫療與疾病資料或身體隱私部位，或無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄，違者處3年以下有期徒刑，或併科30萬元以下罰金。

此外，醫療機構及其人員不得意圖營利提供場所、工具或設備，便利他人進行上述相關行為，或意圖散布、播送、販賣、製造及播送相關資料或竊錄內容，違者處6個月至5年有期徒刑，或併科50萬元以下罰金，未遂犯同樣適用。

醫療法也完善醫療社團法人社員、董事及盈餘分配管理機制，並規定提撥10%盈餘回饋員工福利、病人權益及提升醫療品質與環境，且須於2年內執行完畢。

針對偏鄉醫療人員免稅優惠，政府有很多偏遠地區醫療補助或獎勵計畫，這次修法明訂，在這些區域執業的醫療人員，領取政府補助或獎勵金可納入所得，十年以內不用繳稅。

另外，限定「非醫療機構或醫師，不得為醫療廣告」，明定醫師僅能為其執業登記醫療機構醫療業務刊登廣告，並負專業及監督責任。醫事審議委員會接受司法機關委託鑑定時，得以委員會名義出具報告，提升鑑定專業性與公信力。

至於新法何時上路，劉玉菁表示，新法待總統公布後生效，若條文沒有授權訂定子法，原則上自公布施行；但部分涉及配套子法的規定，待衛福部完成相關法規後實施。