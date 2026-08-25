農業部：豪雨農損累計9661萬元 木瓜受害最嚴重

一位高齡85歲老婦人因肺炎至台大醫院急診就醫，卻因等不到一般急性病房病床，12天後於急診暫留病床去世，引發家屬不滿，外界亦質疑是否涉及醫療疏失。不過，院內知情人士透露，這位高齡患者是安置於急診室大暫留區，而非病逝大廳走廊，且前一日高層已指示將其收治上樓住院，肺炎、尿路感染及褥瘡抗生素治療亦逐漸奏效，對其驟然離世醫護人員均感到震驚。

2026-08-25 18:46