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農業部：豪雨農損累計9661萬元 木瓜受害最嚴重
近日豪雨帶來農業損失，農業部今天最新統計，累計已達新台幣9661萬元，農作物以木瓜受害最嚴重。
農業部發布新聞稿，農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至下午5時，農業產物及民間設施估計損失計9661萬元。
農業部說，已知農作物被害面積1351公頃，被害程度23%，換算無收穫面積317公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積127公頃，損害程度27%，換算無收穫面積34公頃，其次為番石榴、落花生、蔥及竹筍。
另有畜產損失208萬元，主要為雞，其次為鴨及豬；漁產損失727萬元，主要為虱目魚；農田流失、畜禽設施損害290萬元。
縣市受損部分，農業部統計以嘉義縣4177萬元（占43%）最多，其次是雲林縣2702萬元、台南市975萬元、屏東縣918萬元、高雄市839萬元。
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