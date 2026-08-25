822豪雨災情慘…傷者增至181人 3人失蹤、2人仍待救

0822豪雨災情持續更新，中央災害應變中心今下午召開工作會議，依內政部消防署最新統計，截至下午6時，全台仍為1人死亡，受傷人數由昨天155人增至181人；失蹤人數明細為3人，另有2人仍待救援。積淹水受困、待救或失蹤案件也由昨天42件增至44件，累計救出75人。

花蓮方面，目前有1人死亡、1人失蹤及2人待救。消防署指出，24日卓溪鄉玉林橋有4名登山客受困，其中1人渡溪時遭水沖走，其餘3人昨晚獲救；搜救人員今天上午10時21分尋獲遭沖走登山客大體。另玉里鎮長良便橋玉里端仍有1名男子失聯，截至今天下午6時尚未尋獲。

花蓮秀林鄉木瓜溪另有2人受困河道上方高處洞穴，透過Garmin InReach發出求救訊號，搜救人員已完成物資運補，但今天下午4時因雨勢過大暫停垂降，預計明天再進行吊掛救援。

台南方面，22日上午東區裕德二街一處大排仍有1人疑遭水沖走，消防人員持續搜尋。至於24日在仁德區三爺溪橋發現的男性浮屍，因無法確定事故發生時間，台南市暫不列入本次豪雨災情。

屏東則仍有1人失蹤，24日下午萬丹鄉萬新大橋疑有1名男子落水，消防人員截至今天仍未尋獲，預計明天持續搜索。屏東今天另新增枋寮鄉隆安路涵洞及東港鎮產業道路2起受困案件，2名民眾均已順利脫困。

消防署統計，這波豪雨目前共發生44件積淹水受困、待救或失蹤案件，其中屏東14件最多，台南、高雄各11件、花蓮6件，嘉義及台東各1件；共出動236名救援人員、94輛車、22艘船艇及6架無人機投入救援。

中央災害應變中心指出，自8月22日起至今天，累積雨量以屏東1190毫米最高，其次為高雄1135毫米、台南1009毫米，台東715.5毫米、嘉義565.5毫米。今天主要降雨區仍集中在西南部及東部，截至下午1時，高雄累積254毫米、屏東228毫米、台東181.5毫米；截至下午2時，全台仍有35處積水未退，中央並已支援76台大型移動式抽水機，另有42條土石流紅色警戒及1處大規模崩塌潛勢區紅色警戒。

疏散安置方面，內政部統計，截至今天下午5時，嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮及台東6縣市累計已疏散撤離6129人，其中高雄2651人最多，其次為花蓮1826人、屏東906人。

衛福部則統計，截至下午6時，目前仍有台南、高雄、屏東3縣市開設14處收容處所，共收容222人，其中屏東147人、高雄53人、台南22人；相較前次工作會報的512人，收容人數已減少290人。

中央災害應變中心也提醒，第18號沙德爾颱風通過琉球群島後，受季風低壓環流及太平洋高壓影響，移速可能減慢並朝西南方向移動，預估27日接近台灣，北部及中部山區有局部大雨或豪雨機率，28日最接近台灣。

政務委員季連成要求，各部會持續與地方政府保持密切聯繫，並儘速啟動農損及淹水救助，依行政院長卓榮泰指示，採「從速、從寬、從優」原則辦理，協助受災農民及民眾盡快恢復生活。