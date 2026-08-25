組改三讀通過設兒家、長發署 衛福部盼讓獨老安居、建兒虐安全網

立法院今天三讀通過「衛生福利部組織法」，原社家署改制「兒少及家庭支持署」，長照相關業務由現行分屬社家署、長照司，改為「長期照顧及社會發展署」。衛福部次長呂建德指出，未來兒家署施政重點為提升托育品質與可近性、建構兒童虐待安全網，有效降低兒虐發生率；長發署重點則是預防失能，並落實獨老關懷，將與內政部合作推動高齡住宅相關措施。

原於社家署轄下的婦女業務，在改制後以附帶決議形式，將升格為「司」，預計將與保護服務業務合併為婦女與保護司，關心兒少的社福團體，原希望成立跨部會兒少專責單位，整合目前分散於衛福部、教育部、司法院的兒少相關政策。為此，社福界多認為，本次修法雖跨出一步，但與原先期待仍有些許落差。

台灣婦女團體全聯會理事長王玥好指出，此為台灣性別政策重要轉折點，但若缺乏預算、人力、跨部會權限，該司恐淪為「協調窗口」而非政策推動引擎，而在政策方向上，應從過去以保護為主，轉向預防與賦權，特別是在女性經濟安全與照顧責任分配上，在治理機制上，必須讓民間團體進入決策，而非僅止於諮詢，「這不只是婦女政策的問題，而是國家發展戰略的問題。」

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，盼新設的兒家屬能落實以家庭為中心的服務方式，而非僅針對兒少提供服務，不過，兒家署為三級機關，民團期待成立二級兒少專責單位，否則比部會層級更低的兒家署，怎麼叫得動主管學校業務的教育部，如何監督主責司法少年政策的司法院？在目前無法提高層級前提下，建議至少應在行政院設置配套的院層級協作機制。

呂建德指出，本次組改為衛生署與內政部部分單位於民國103年整併後最大規模組織改造，兒家署未來施政重點包括解決家長最大痛點，即2至3歲間托育、托幼空窗問題，並提高2歲以下家外送托比率，同時也將設法解決兒少成癮物質使用、校園霸凌等問題，提升兒少心理健康資源布建，另，將整合兒少保護、兒童健康等面向，建構兒虐安全網，降低兒虐發生機率。

長發署設立後，將著重獨老預防。呂建德說，過去長照司只管失能，但等到長者失能再來介入，並不符經濟效益，高齡者身體狀況從健康、亞健康，邁向失能、失智、臨終，不同時期對照護資源有不同需求，難以在同一空間全數解決，為此，居住問題為長發署施政重中之重，將與內政部、民間團體合作，推出適合獨老社會形態的高齡居住服務型態。