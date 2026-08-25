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獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士：全身3處感染已獲控制

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獨／台大候床12天婦非病死大廳 知情人士曝她全身3處感染已獲控制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一位高齡患者在台大急診等床12天病逝，院內人士透露，這位患者安置於急診室大暫留區，而非大廳走廊。記者陳正興／攝影
一位高齡患者在台大急診等床12天病逝，院內人士透露，這位患者安置於急診室大暫留區，而非大廳走廊。記者陳正興／攝影

一位高齡85歲老婦人因肺炎台大醫院急診就醫，卻因等不到一般急性病房病床，12天後於急診暫留病床去世，引發家屬不滿，外界亦質疑是否涉及醫療疏失。不過，院內知情人士透露，這位高齡患者是安置於急診室大暫留區，而非病逝大廳走廊，且前一日高層已指示將其收治上樓住院，肺炎、尿路感染及褥瘡抗生素治療亦逐漸奏效，對其驟然離世醫護人員均感到震驚。

知情人士指出，醫療團隊現階段首要任務是讓當事人了解整體醫療流程，對外澄清誤傳消息並非優先事項，實情是這名病患年事已高，因長期臥床而有褥瘡，在急診收治位置為大暫留區，圍上布簾提供類似病房照顧，且抗生素細菌培養結果陸續出爐，肺部發炎情況亦有改善。院方針對留院時間較長的病患均會進行個案檢視，就在該病患過世前一天，院內高層已指示隔日將其安排住院。

據了解，該名病患同時發生3處細菌感染，分別為肺部、尿路及褥瘡感染。知情人士指出，醫療團隊經細菌培養確認應使用的抗生素類別，並投藥治療後，感染情況已有進步，就在準備安排病人至一般病房住院時，家屬發現患者沒有動靜，緊急通報醫療人員，發現病人已經去世。

台大院方近期祭出多項緩解急診壅塞作法，但最近急診收治病人數量反彈至高點，知情人士研判，台大病人增加與高齡化及醫療科技進展，導致各式疾病患者存活期延長有關。許多在台大治療的老病人，出現併發症時，因信賴台大，選擇回台大急診，目前國內又缺乏強制轉院措施，院方只能持續收治。但即使暫留急診，治療上絕無疏漏，只是環境不如病房舒適。

知情人士坦言，本案醫療上雖無疏失，但對於讓病人暫留環境相對不舒適的急診，仍不是最佳做法，台大院方除對外說明將增設20床急診後送病床外，也將騰出空間，設法讓大廳走廊候床的病人更有隱私，此外，台大雖與北市聯醫建立綠色通道，但問題癥結出在病患「勸不動」，院方實際說明後，願意轉院的病人大約只有十分之一。

台大 急診 台大醫院 肺炎

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