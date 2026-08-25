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沙德爾颱風影響 國籍航空明往返沖繩14架次延後
受到沙德爾颱風影響，國籍航空陸續調整航班。中華航空、星宇航空、台灣虎航明天往返沖繩共14架次延後起飛，長榮航空則是取消明天全天往返沖繩的航班。
華航表示，明天CI122／CI123桃園往返沖繩、CI312／CI313台中往返沖繩、CI132／CI133高雄往返沖繩航班延後出發。
長榮航空表示，明天沖繩航班全天取消。
星宇航空8月26日台灣往返沖繩航班異動如下：
台北－沖繩 JX870 延後至13:00起飛
沖繩－台北 JX871 延後至16:50起飛
台中－沖繩 JX302 延後至14:10起飛
沖繩－台中 JX303 延後至17:45起飛
台灣虎航8月26日航班延後如下：
- IT230／IT231 桃園往返沖繩那霸
- IT288／IT289 高雄往返沖繩那霸
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