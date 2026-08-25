100萬人登錄國旅補助 觀光署：哄抬價格旅宿業者將終止參與資格

平日國旅補助本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，9月1日正式上路，但還未上路就傳出有旅宿業者調漲平日房價，引發議論。交通部觀光署表示，截至今早已有約100萬人登錄，預計經費最快將於11月底用罄，另目前尚未接獲民眾檢舉業者哄抬價格的情況，若民眾發現可檢舉，經查確有其事，地方政府可依法懲處1至5萬元。

交通部觀光署投入33.3億元推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，預估440萬人次受惠，帶動產值共374億元。觀光署今舉辦國旅補助說明記者會，署長陳玉秀指出，疫情期間不能出國只能國旅，疫後大家瘋狂出國，且為了出國非常「惜假」，若要國旅就只能利用假日，導致假日房價高漲。

陳玉秀表示，為把旅客找回來並留下才推出平日國旅補助，同時思考到民眾是願意請假過生日，因此也同步推出生日補助「讓國家幫你慶生」，平日國旅補助則是平日房價本來就比較便宜，但盼透過補助方案能拉長旅遊的時間，此外，地方政府也紛紛響應國旅補貼方案，包含台中、台南、花蓮、澎湖等12縣市都推出加碼活動。

觀光署表示，截至今早已有約100萬人登錄，預計經費最快將於11月底用罄，經費用到一半時會對外公告提醒民眾，但仍要視9月1日上路後的使用狀況而定；另目前尚未接獲民眾檢舉業者哄抬價格的情況，若民眾發現可檢舉，經查確有其事，地方政府可依法懲處。

針對旅宿業者惡意調漲房價部分，觀光署旅宿組長曹逸書說，只要確認有旅宿業者惡意調漲房價的情況，經查確認有其事實，該旅宿業者將被撤銷參與活動資格，地方政府也可以觀光發展條例第55條來裁罰；他表示，觀光署負責觀光旅館，旅館及民宿為地方政府管轄，觀光署也都有編列預算協助地方政府，以及協助地方旅宿業非法稽查、查核、輔導、監理等相關。

根據觀光發展條例第55條，旅宿業者若超過向地方政府備查的最高房價（即哄抬價格、超收房費），地方政府可依法裁處新台幣1至5萬元罰鍰。

陳玉秀也強調，中央並沒有要卸責，推動政策前已預想過哄抬價格的情況，除了請觀光協會與轄下旅館業者會員溝通、提醒，也已與地方政府首長溝通，中央、地方協力合作。

陳玉秀指出，每年中央都會補助地方經費進行相關稽查，這次平日國旅補助也有提供經費給地方協力，因此若真的遇到哄抬價錢的情況，可向地方檢舉或向中央投訴，具名舉報哪家飯店政府就來查緝，重申這是分工合作，而非卸責。

另外，國內合法業者約1.4萬家，但目前參與國旅補助業者僅7000家，還有一半業者未加入，甚至有業者反映申請過程複雜盼簡化。對此，觀光署表示，業者均採線上申請且已簡化過流程。

統計目前參加補助業者數量，觀光旅館及旅館有約2000家、民宿5000家，共約7000家，預估還會再增加；另外，平日住宿可補助139萬間房，以每間房住2人計算，可吸引278萬人次，創造151億元產值。

觀光署投入33.3億元推動平日國旅補助方案，針對預算分配比例，觀光署指出，國旅部分，平日住宿補助16億、生日券補助0.2億、遊樂園留宿補助4.2億、公司員工國旅獎助補助2億、Taiwan PASS補助0.6億，共23億元。

國際客部分，國際旅客重遊團客及自由行補助7億、國際旅客會展順道旅遊補助1億、國際旅客獎勵旅遊補助0.6億、國際標竿型演唱會1.7億，共計10.3億。國內外預估有440萬人次受惠，帶動產值約374億元。