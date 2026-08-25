8旬婦台大急診待床12天病逝…衛福部：急診非全台壅塞 台大該做的都做了

台大醫院爆發患者於急診待床12天，不幸病逝事件。衛福部長石崇良昨指出，於急診待床12天並不尋常，將進一步與台大了解細節；衛福部醫事司副司長劉玉菁今表示，根據目前掌握的資訊，患者雖於台大急診室待床，過程中所有的醫療處置皆持續進行，「該做的，台大都有做」，後續將請台北市釐清台大醫院候床原因。

日前有民眾於社群媒體「Threads」上，向網友詢問「媽媽在台大急診等病床等了12天了，有人等超過這麼久的嗎？」八十多歲的母親於台大急診候床，等了足足12天，過程中，台大醫院有詢問是有要轉院，但網友仍選擇於台大醫院候床，最後因等不到病床而不幸往生。

據悉，該名網友於台大急診待床過程中，曾尋求台北市議員鍾小平協助。鍾小平今接受媒體採訪時表示，該名患者於家中出現嚴重呼吸窘迫與喘不過氣，8月初緊急送往台大醫院急診，診斷為肺炎，照X光後顯示已是「大白肺」，但台大沒有病房，他曾建議家屬轉至和平醫院，但家屬考量病情危急，選擇留在台大。

劉玉菁說，衛福部每天皆在監測全台各縣市的急重症的醫療量能，以目前的資料分析，並沒有出現全國性或全面性的急診壅塞，急診壅塞目前僅發生在某些大型醫學中心，以及某些特定時段。醫院一旦出現急診壅塞，會與當地消防局通報「滿床」，之後由消防局會將急重症患者分流至其他合適且有病床的醫院。

劉玉菁表示，每天會通報滿床的醫院不一樣，會動態變動，不過「大家都真的很信任台大」，因此，像是台大醫院就是常通報滿床的醫院，其餘包含林口長庚、高雄長庚等，全國醫療院所只要發生急診壅塞，皆會委由各市衛生局介入調度。

根據統計，全台54家重度急救責任醫院，近三個月每天的等候住院人數平均為1483人，假日為1017人，劉玉菁說，該數據比去年同期略降一些，因重度級急救責任醫院是所有重症的最後一道防線，衛福部也盡可能去確保醫院量能。

此次台大急診發生待床12天後不幸死亡案件，劉玉菁表示，就本次特定個案的詳細情況，應交由台大來做說明，不過衛福部掌握資訊病人雖然在急診等候，可是所有的醫療處置、所有的治療，都是有進行，台大並沒有任何因為在急診而疏於提供服務的部分，該做的醫療台大皆有協助處置。

劉玉菁表示，針對個案候床情形，涉及行政面的部分，也將由台北市衛生局進一步查明候床原因，並循正式行政程序了解相關情況；至於個案實際醫療處置及候床細節，則由台大醫院說明較為精確。

劉玉菁指出，衛福部近年持續推動多項急診分流措施，包括設置假日急症中心（UCC），於周日及國定假日分流輕症患者，以及推動門診靜脈抗生素治療（OPAT）等，希望減輕急診壅塞、提升病床周轉與醫療量能。此外，衛福部長已成立專案小組，定期檢視各項措施執行情形，目前已召開6次會議，持續追蹤相關政策落實進度。