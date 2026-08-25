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TC音樂節名家登場 胡乃元：期待音符讓世界慢下來

中央社／ 台北25日電
2026 TC音樂節28日開跑，音樂總監胡乃元（圖）25日在台北出席記者會，宣告樂團巡演集結9名歐美頂尖樂團聲部首席，並由國際知名大提琴家王健擔綱獨奏，將為樂迷送上頂級音樂饗宴。中央社
2026 TC音樂節28日開跑，音樂總監胡乃元（圖）25日在台北出席記者會，宣告樂團巡演集結9名歐美頂尖樂團聲部首席，並由國際知名大提琴家王健擔綱獨奏，將為樂迷送上頂級音樂饗宴。中央社

由旅美小提琴家胡乃元創立的 Taiwan Connection（TC）音樂節即將登場，胡乃元表示希望今年3套音樂會曲目能夠在混亂的世道裡，讓台灣樂迷反思並感受音樂裡脆弱卻珍貴的光芒。

胡乃元今天在宣告記者會上表示，面對當代 AI 科技革命與資訊爆炸，大家享受著科技帶來的便利，「就像工業革命至今百餘年，我們享受便利，卻也付出太多破壞環境與心靈的代價。」胡乃元表示，希望在混亂的世界裡透過音樂，讓人們有慢下來反思的空間與機會，「這也是身為音樂家可以做到的事。」

今年音樂節的3套節目，包括TC室內樂團「巔峰之上」音樂會將演出德弗札克（Antonin Dvorak）的「大提琴協奏曲」與布拉姆斯（Johannes Brahms）的「第四號交響曲」。

「舒伯特的沙龍時光」邀請兩度葛萊美獎得主、次女高音莎夏・庫克（Sasha Cooke）與鋼琴家王佩瑤共演作曲家舒伯特（Franz Schubert）藝術歌曲；胡乃元則攜手國內外音樂家演出舒伯特「F大調八重奏」。TC「弦聲2+3+4」音樂會則由新生代音樂家從二重奏樂曲演到四重奏樂曲，帶觀眾聽見室內樂聲響的變化。

胡乃元在記者會後接受媒體聯訪表示，今年的選曲可以說是他自己非常鍾愛的作品，德弗札克的「大提琴協奏曲」是父親經常播放的樂曲，「這次邀請到相識40年的大提琴名家王健合作，非常期待。」

胡乃元表示，另一首他挑了也很喜歡的布拉姆斯的「第四號交響曲」，「決定曲目時並未想到，但隨著排練深入，發現與現在的國際社會局勢有所呼應。」

胡乃元說，布拉姆斯創作這首樂曲的年代，正好是工業革命之時，「19世紀末的維也納看似繁華，但工業革命帶來的社會不平等，讓底層人民感到被壓榨，進而給了極端主義與反猶太政治家可趁之機，最終釀成了20世紀的二戰浩劫。」

胡乃元表示，回頭看現在身處的世界，不管是美國、台灣，還是歐洲，原本設定好的民主制度與文明秩序，似乎都在被撕裂；氣候變遷，環境惡化，但我們彷彿失去了過去曾經有過試圖扭轉狂瀾的力量。」

胡乃元說，布拉姆斯「第四號交響曲」的「第四樂章」結尾如同山崩地裂般的音形，「就像是個體到整個社會邁向毀滅的預言。」胡乃元分享布拉姆斯的音樂其實很悲觀，「但他把人類最深沉的憂傷與理性的微光，全寄託在其中。」

TC音樂節將於8月28日至9月8日在台北、台中、嘉義、高雄巡演登場。

音樂 音樂會 小提琴

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