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半導體產業協會攜手台灣高鐵 宣布半導體與交通設施跨域合作
SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋半導體董事長陳進財、帆宣系統董事長高新明、台灣高鐵總經理陳惠裕等共同出席。此次跨域合作是台灣半導體生態系競爭力的具體展現，說明台灣的產業優勢從來不只來自技術本身，而是來自整個生態系能夠高效協作的系統能力。
台灣高鐵公司董事長史哲表示：「高鐵不只是串聯南北的『台灣動脈』，更是串聯西部科技廊帶、帶動人才與產業流動的『矽島動脈』。此次攜手SEMICON Taiwan，將交通基礎建設與半導體生態系進一步串聯，希望讓來自全球的產業夥伴透過高鐵深入台灣科技落，親身感受台灣半導體生態系的速度、密度與協作力，讓世界看見台灣完整供應鏈的競爭優勢。」
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