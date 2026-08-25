快訊

豪雨釀台南安南淹水…車輛輾水坑後車牌掉了 他一天撿16面送警局

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體產業協會攜手台灣高鐵 宣布半導體與交通設施跨域合作

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲（左一）、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（中）、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰（左二）、帆宣系統董事長高新明（右二）、台灣高鐵總經理陳惠裕（右一）等共同出席。記者胡經周／攝影
SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲（左一）、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（中）、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰（左二）、帆宣系統董事長高新明（右二）、台灣高鐵總經理陳惠裕（右一）等共同出席。記者胡經周／攝影

SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰、穩懋半導體董事長陳進財、帆宣系統董事長高新明、台灣高鐵總經理陳惠裕等共同出席。此次跨域合作是台灣半導體生態系競爭力的具體展現，說明台灣的產業優勢從來不只來自技術本身，而是來自整個生態系能夠高效協作的系統能力。

台灣高鐵公司董事長史哲表示：「高鐵不只是串聯南北的『台灣動脈』，更是串聯西部科技廊帶、帶動人才與產業流動的『矽島動脈』。此次攜手SEMICON Taiwan，將交通基礎建設與半導體生態系進一步串聯，希望讓來自全球的產業夥伴透過高鐵深入台灣科技落，親身感受台灣半導體生態系的速度、密度與協作力，讓世界看見台灣完整供應鏈的競爭優勢。」

SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲（左三）、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（右三）、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰（左二）、穩懋半導體董事長陳進財（左一）、帆宣系統董事長高新明（右二）、台灣高鐵總經理陳惠裕（右一）等共同出席。記者胡經周／攝影
SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動。台灣高鐵公司董事長史哲（左三）、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（右三）、國立清華大學榮譽講座教授史欽泰（左二）、穩懋半導體董事長陳進財（左一）、帆宣系統董事長高新明（右二）、台灣高鐵總經理陳惠裕（右一）等共同出席。記者胡經周／攝影

SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動，圖為高鐵SEMICON Taiwan 2026彩繪車廂。記者胡經周／攝影
SEMI國際半導體產業協會與台灣高速鐵路公司今天於高鐵南港站共同舉辦策略合作記者會，正式宣布半導體與交通基礎設施跨域策略合作啟動，圖為高鐵SEMICON Taiwan 2026彩繪車廂。記者胡經周／攝影

高鐵 半導體 SEMI 史哲

延伸閱讀

SEMICON Taiwan攜手高鐵 展期加密班次、五大站可現場領證

高鐵也是半導體供應鏈！史哲：目前最大敵人是「一票難求」

史欽泰：台灣半導體生態系難複製 高鐵串起西部科技一日生活圈

台灣光子源啟用10周年 國輻中心深化產業合作、挺進國家關鍵科技

相關新聞

8旬婦台大急診待床12天病逝…衛福部：急診非全台壅塞 台大該做的都做了

台大醫院爆發患者於急診待床12天，不幸病逝事件。衛福部長石崇良昨指出，於急診待床12天並不尋常，將進一步與台大了解細節；衛福部醫事司副司長劉玉菁今表示，根據目前掌握的資訊，患者雖於台大急診室待床，過程中所有的醫療處置皆持續進行，「該做的，台大都有做」，後續將請台北市釐清台大醫院候床原因。

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認

低壓帶影響，連日大雨山區土石含水量高，台鐵南迴鐵路遭土石流沒過軌面，確定今天24時前無法搶通。明日通行狀況，仍須視搶修情形而定。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

台東外海5.8地震！綠島「鏡頭君」狂晃 麵店客驚慌衝出店外

台東外海今天下午3時發生芮氏規模5.8有感地震，震央位於台東縣政府東南東方48公里的台灣東南部海域，震源深度13.1公里。其中綠島測得4級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。