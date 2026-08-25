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屏東農損逾883萬元…苦瓜農嘆兩次都遇上豪雨 氣候太異常「苦啊」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
苦瓜水傷損失嚴重。記者劉星君／攝影
苦瓜水傷損失嚴重。記者劉星君／攝影

雨下不停，農作物損失慘重，屏東縣府農業處統計，農損統計至今下午4時，農損約883萬2千元。行政院長卓榮泰今視察南州鄉苦瓜農損，南州鄉蔬菜產銷班第一班長李進發叫苦，苦瓜一年兩收，0625豪雨損失嚴重，沒想到重新耕作，快要採收又遇豪雨，真的苦啊。

李進發種苦瓜17年，他說，這幾年天氣異常，以往下雨通常是一兩天，下雨下一周瓜類就受不了。現今要等到天氣轉晴才能整地，希望相關單位能找方法，看能不能克服氣候障礙。

「這幾年氣候太異常了，下雨下太久了」，李進發說，一直下雨，苦瓜授粉不完全，苦瓜出現水傷，天氣晴苦瓜掉下來就爛掉，現今苦瓜快結果，如今無法收成。

縣長周春米今指出，山區5天累積雨量已達1300毫米，平地接近1000毫米，相當於超過屏東年平均雨量的一半，農民及地方防災都承受極大壓力。

周春米表說，院長卓榮泰這幾天持續透過電話、視訊掌握屏東災情，今天冒風雨到現場，「苦民所苦」。針對農損，農業部昨深夜公告全品項免現勘，縣府也要求公所不要被行政程序綁住，可透過APP等方式迅速掌握災情、辦理救助，減少農民等待。

周春米說，屏東三天雨量已超過900至1000毫米，今年6月豪雨造成部分農損補助未完全到位，如今又遇更大雨勢，農民苦不堪言。以苦瓜為例，屏東苦瓜產量占全國約34％，約每3條苦瓜就有1條來自屏東，南州更是重要產區，不少農民向台糖租地耕作，今年每分地租金又調漲5000元，對農民而言負擔沉重。

周春米指出，極端氣候下，農民連「何時適合種」都難以掌握，尤其6月豪雨過後，農民在7、8月重新種苦瓜，才剛整理土地又遇到連日暴雨，可能再次血本無歸。她也請農業部及行政院，針對農業縣生產區域研究更符合極端氣候耕作時間及調適方式。

屏東縣府農業處統計至今下午4時，農損金額883萬2千元，其中香蕉等最為嚴重，浸水、葉面枯黃。

除了農損，周春米也將治水問題直接帶到中央。她表示，屏東河川、水系眾多，每逢颱風豪雨往往首當其衝，6月豪雨時甚至出現全國單日雨量排行榜前20名幾乎都在屏東的情況，地方財力有限，治水需要中央支持。

行政院長卓榮泰（左二）今到南州鄉視察苦瓜災損情況。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今到南州鄉視察苦瓜災損情況。記者劉星君／攝影

行政院長卓榮泰（左二）今到南州鄉視察苦瓜災損情況。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今到南州鄉視察苦瓜災損情況。記者劉星君／攝影

屏東 苦瓜 豪雨 農損 農業處

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