颱風沙德爾逼近 台水備妥567台緊急發電機

颱風沙德爾逼近，台水下午召開緊急應變會議，盤點防颱整備。台水表示，目前全台清、配水池皆採高水位操作，並備妥567台緊急發電機、調度62台水車待命，全力降低颱風帶來的影響。

台水今天發布新聞稿表示，今天下午召開「沙德爾颱風緊急應變第一次工作會議」，盤點防颱整備措施。台水提到，已調度62台水車、357家合作搶修廠商及3054名內部人力進入待命狀態。

台水指出，已針對全台各重要取水、淨水及供水設施進行全面巡檢，完成取水口及攔污柵清理、抽水機組檢查與緊急發電機試運轉等工作，並於易淹水場站預置防洪閘門、防汛沙包等防護設備。

台水表示，颱風期間將持續密切掌握各地雨勢、水情及原水濁度變化，並依颱風動態即時調整應變措施，透過人力、機具及備援水源調度機制等，維持供水系統穩定運作，全力守護用水安全。

針對目前施工中工程，台水強調，也要求各工區落實防颱措施，包括林莊淨水場重建工程、蘆北配水池加壓站自來水管線工程（一）及東港溪至鳳山水庫新園段導水管工程（二）-1等，均已完成施工圍籬及施工架加固、材料與機具撤離、工區環境整理及路面復原等作業。

台水提醒，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，請民眾務必提早儲水。若遇緊急停水情形，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；切勿將日常使用的橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用污染水質。

台水表示，民眾可透過停水公告查詢系統、台灣自來水APP、或LINE加入官方帳號訂閱停水通知，掌握即時供水訊息，如有用水問題，也可撥打24小時免付費電話1910洽詢。