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2026富邦甲子盃歌唱大賽 展現「活躍健康．人際共融」正向力量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台北富邦銀行基金會董事、富邦證券董事長程明乾（右三）與70青春組（70歲以上）得主合影。圖／富邦金控提供
台北富邦銀行基金會董事、富邦證券董事長程明乾（右三）與70青春組（70歲以上）得主合影。圖／富邦金控提供

延續2020年、2022年、2023年歌唱大賽的熱烈迴響，台北富邦銀行基金會舉辦的「2026富邦甲子盃歌唱大賽」於8月22日再度盛大登場。這屆比賽活動規模全面升級，除原有深受好評的單人組項目外，更首度新增雙人對唱組，讓競賽內容更加多元豐富，提供參賽者展現歌唱實力與舞臺魅力的機會，吸引超過300位熱愛歌唱的長輩朋友報名參賽。

2026富邦甲子盃歌唱大賽依年齡分為60活力組、70青春組(60-69歲、70歲及以上)的個人組以及雙人的對唱組(60歲及以上)。這屆比賽活動總獎金由24萬元提升至37萬元。

今年的參賽者中，70歲以上長者有93位，其中最年長的高齡95歲，充分展現長者對歌唱的熱愛與活力。參賽曲目橫跨國、台語經典老歌、華語流行音樂、外文歌曲、傳統民謠、古典藝術歌曲等多元曲風，充分展現音樂跨越世代與年齡的魅力。初選階段於評審老師再三討論及評選下，產生32位入圍決賽者(60活力組10位、70青春組10位、對唱組6組)，顯見競爭激烈。

這次歌唱大賽決賽於富邦國際會議中心舉行，開放參賽者親友到場觀賽與加油，共同見證每位參賽長輩在舞臺上的精彩演出，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈溫馨，不僅展現長輩們對歌唱的熱情與活力，也充分體現比賽活動「活躍健康，人際共融」的精神。決賽最終產生16位得獎者(包括60活力組、70青春組前四名及雙人對唱組前三名)，皆獲得獎座及獎金。

富邦證券董事長同時也是台北富邦銀行基金會董事程明乾致詞表示，基金會長期以來透過多元方式回饋社會，尤其關注高齡社會議題，定期舉辦各種活動促進長者健康與生活品質，持續推動「社會共好」的理念。

台北富邦銀行基金會表示，基金會長期倡導「活躍健康．人際共融」理念，希望藉由「富邦甲子盃」歌唱、桌球、圍棋、槌球等比賽活動，鼓勵長者走出家門，透過人與人之間的交流與同樂，促進身心健康，並實踐健康樂齡與世代共融的核心價值，為台灣高齡社會注入永續發展的正向力量。

富邦 健康

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