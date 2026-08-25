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兩廳院關照失智作品「夜路不怕黑」 4縣市接棒演出

中央社／ 台北25日電

兩廳院以「藝術介入社會」為核心，聚焦超高齡社會失智議題遊走式作品「夜路不怕黑」，2025年9月台北首演後，澎湖縣、台中市、嘉義縣及台南市將各自演出在地版本。

根據兩廳院今天發布的新聞資料，兩廳院從2024年到2026年啟動「藝術出走 2.0」三年計畫，迄今已完成「夜路不怕黑」以及「給自己的情書」書寫行動與展覽、共創工作坊。「夜路不怕黑」由兩廳院攜手長期關照樂齡與失智議題的日本OiBokkeShi劇團，以失智長者日常樣貌為主題，結合真實空間作遊走演出。

兩廳院也邀請地方夥伴響應樂齡議題，由兩廳院團隊組成顧問團，以長期陪伴的方法將製作經驗傳承給澎湖縣、台中市、嘉義縣及台南市等地方團隊，以相同的劇情結構為基底，結合在地空間與故事，真實呈現台灣各地超高齡社會的景象。今年10月至11月將會各自演出在地版本。

值得一提的是，兩廳院也邀請金獎導演侯季然紀錄過程，侯季然以其視角聚焦「夜路不怕黑」在萬華演出的茶室場景，拍攝成紀錄短片「演出／日」，今天獲選「2026 高雄電影節國際短片競賽」台灣組入圍，同步角逐「亞洲新浪潮獎」及「美麗島人權獎」，10月將於高雄電影節世界首映。

國家兩廳院公共溝通部經理王統生表示，兩廳院除了帶來國際級的表演藝術體驗之外，也持續發展共融，侯季然紀錄片入圍2026高雄電影節國際短片競賽，兩廳院備感榮幸，「經過一年陪伴，四縣市接棒演出，兩廳院也期待能傳承經驗，透過演出看見在地的社會樣貌。」

失智 兩廳院 澎湖縣 超高齡社會

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