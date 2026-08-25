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「沙德爾」颱風將至 退輔會三大高山農場明日起暫時休園

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「沙德爾」颱風逐漸影響台灣，退輔會宣布武陵、清境及福壽山等三座高山農場，實施預警性休園。圖為福壽山農場。聯合報系資料照
「沙德爾」颱風逐漸影響台灣，退輔會宣布武陵、清境及福壽山等三座高山農場，實施預警性休園。圖為福壽山農場。聯合報系資料照

中央氣象署預報「沙德爾」颱風將從明日起逐漸影響台灣，退輔會宣布，武陵、清境及福壽山等三座高山農場，從明日中午12時起實施預警性休園，暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估恢復營運。

退輔會指出，氣象署預報「沙德爾」颱風將從明日起逐漸影響台灣，另受熱帶性低氣壓影響，恐帶來強烈西南風，並與颱風外圍環流接續影響，造成明顯風雨；南部地區強降雨時間恐延長，山區並有豪雨以上降雨發生機率。

考量武陵、清境及福壽山等三高山農場所在地可能出現大雨或豪雨，並有道路中斷及交通安全風險，為確保遊客及員工安全，各農場已於周一啟動防颱整備作業，並從周三中午12時起實施預警性休園，暫停對外開放，後續將視天候及道路狀況評估恢復營運。

退輔會指出，為維護旅客權益，各農場將主動聯繫已訂房旅客，建議暫緩上山行程；已預約住宿或活動者，農場將協助辦理取消訂房、延期入住等事宜，旅客亦可主動洽詢農場確認相關安排。

退輔會 颱風 氣象署

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