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勇奪國際首金！台灣小將橫掃2026 FAI無人機足球賽 寫下歷史新頁
我國無人機足球隊傳捷報！中華台北代表隊「APEX TEAM」在國際航空聯盟（FAI）認證的「2026 FAI 香港無人機足球公開賽」從9國、15支頂尖隊伍脫穎而出，勇奪「F9A-B」組別總冠軍，這是我國在該賽事首座國際金牌，也讓世界看見台灣小將的實力。
這場賽事匯聚澳洲、中國、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、中華台北、土耳其及美國等9國、15支頂尖隊伍競技，賽事採用國際FAI認可標準賽制（每場比賽採三局兩勝制 Best-of-3），經小組單循環賽及淘汰賽共29場。
無人機足球被譽為「智慧體育」的巔峰，極度考驗選手抗壓性與臨場反應。奪冠的「APEX TEAM」由領隊兼教練辛佩格領軍，隊員何政佑、張于雲、王旭誠，及鄭品彥等4小將展現絕佳的戰術配合，最終以卓越的穩定度與精湛技術擊敗對手，強勢問鼎冠軍寶座。
「我們終於把金牌帶回台灣了！」辛佩格說，這座冠軍獎盃背後，是孩子們無數次反覆訓練、克服挫折與累積實力的成果。站上國際舞台，選手們頂住高壓、彼此信任，完美發揮了團隊精神。這份榮耀屬於每一位堅持到底的選手、全力支持的家長與後勤團隊。
「APEX TEAM」凱旋歸國，在機場受到了熱烈的歡迎，中華民國飛行運動總會理事長親自接機，並致贈小將們賀禮，許多民眾得知是為國摘金的國手返國，報以熱烈掌聲，氣氛感人。
辛佩格指出，值得期待的是，今年12月18日至20日，台灣將正式舉辦首場FAI國際無人機足球賽事。代表隊期盼以此殊榮作為起點，帶動更多優秀青少年投入科技體育，並號召國人在年底賽事齊聚主場，讓台灣的科技體育實力在世界舞台上持續發光發熱。
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