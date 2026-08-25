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國旅補助9月上路 7000家旅宿配合逾百萬民眾登錄

中央社／ 台北25日電

國旅補助將在9月1日起陸續上路，根據觀光署統計，截至今天上午超過100萬人登錄，有7000家業者參與，如果民眾遇到有業者提高房價，可以向觀光署檢舉，但目前尚未收到檢舉。

為帶動旅客平日出遊，交通部觀光署規劃5大優惠方案，包括平日住宿折抵最高新台幣2000元、生日住宿金1200元、遊樂園留宿優惠、企業員工國旅獎助及Taiwan PASS優惠；國際行銷則有國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等4項。

觀光署統計，截至今天已經有7000家旅宿業者申請參加，超過100萬名民眾登錄國旅補助。觀光署說，雖然補助期限至11月底，但經費有限，可能在期限前就會用完，呼籲旅客儘早安排出遊。

觀光署指出，等補助快要用罄時，會對外公布，讓民眾了解補助狀況。

觀光署表示，這次投入33.3億元預算，預估可帶動440萬人次，創造新台幣374億元觀光產值。

觀光署長陳玉秀說，提出國旅補助方案，希望可以讓民眾旅遊更有深度，進入地方了解地方事務，因為走進地方才能夠認識台灣。

至於近期有民眾指出旅宿業有因補助哄抬房價部分，觀光署表示，目前尚未收到有民眾檢舉的案例，若民眾遇到業者哄抬房價，可以向地方政府或觀光署檢舉，若查證屬實將停止業者參與補助資格。

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