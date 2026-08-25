「全家」攜國訓中心推7款國家級運動營養餐食！邀3位國手推薦飲控菜單

據運動部最新統計，台灣規律運動人口比例達35.6%，全家便利商店看準運動飲控並重之生活型態已深入民眾日常生活，於亞洲最大國際運動賽事倒數一個月之際，宣布與國家隊培訓基地—國家運動訓練中心（TSTC，以下稱國訓中心）攜手，邀請專業運動營養師潘奕廷研發7款聯名鮮食，推出「均衡營養211、蛋白質補給、碳水補給」多元飲控方案，同步邀請到即將參與亞洲國際運動賽事國手黃筱雯、楊俊瀚、林俊易推薦三大飲控菜單。

全家便利商店商品本部副本部長兼鮮食部長黃正田表示，「全家」健康志向「運動應援」鮮食系列年銷售業績破10億，觀察熱銷商圈前三名為醫院、辦公及文教區，相關族群對營養均衡餐食需求較高。此外，「全家」長期響應體育運動推廣，2021年即力挺台灣職業籃球，冠名贊助「高雄全家海神隊」，此次亦以企業贊助金實質力挺國訓中心，為國手全力應援。

國訓中心執行長趙士强表示，選手在國際賽場上爭取佳績，除了日復一日的專業訓練，均衡營養與充足補給更是備戰過程中不可或缺的一環。此次「全家」提供企業贊助金，並共同推出聯名鮮食，結合國訓中心營養團隊的專業以及「全家」深入社區、貼近日常生活的通路優勢，將選手重視的營養觀念轉化為民眾容易取得、也能融入日常的飲食選擇。這不僅是對國家代表隊備戰的實質支持，更希望透過選手的正向影響力，讓全民看見競技運動背後在飲食、訓練與生活管理上的每一分努力。

「全家」為精準滿足不同型態的營養需求，借重國訓中心運動營養師潘奕廷與其膳食團隊的專業監製，以日常餐食的營養補給出發，量身打造三大飲控鮮食。主打「211概念」的輕蔬組由東京奧運銅牌得主的拳擊國手黃筱雯代表推薦，將蔬菜、澱粉與蛋白質依2：1：1的比例搭配，適合想要均衡攝取營養素、維持健康的大眾。首推「香烤鱈魚輕蔬餐盒」（售價119元），以花椰菜、玉米筍、紅蘿蔔、高麗菜等多種蔬菜，搭配多穀紫米飯、鱈魚與豆干毛豆，同時含有20克蛋白質；「元氣雞肉蔬菜湯」（8月26日上市，售價69元）則以蕃茄湯底搭配高麗菜、番茄、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔、西芹、雞腿肉丁共同熬煮，口感清爽。

主打「蛋白質補給」的爆發力組，由有台灣最速男之稱的田徑國手楊俊瀚代表推薦，著重優質蛋白攝取，主推蛋白質含量高達35.2克的「益活雞胸補力餐盒」（售價119元），採用益活雞胸搭配蒸板豆腐，同時補充動物蛋白及植物蛋白配比，一盒可抵5顆雞蛋之蛋白質含量，完美助攻健身族群。而主打「碳水補給」的肌耐力組，則由世界排名第8的羽球國手林俊易代表推薦，專為日常生活中從事體力消耗較大的族群、或持續時間較長的高耗能與耐力型運動設計，首推「嫩烤魚排佐花椰菜義大利麵」（8月26日上市，售價119元），嚴選鮮嫩烤魚排搭配蒜辣清炒義大利麵，並佐以白花椰菜、青花菜、烤南瓜，為健康餐食增添麵食選擇。

「全家」健康志向系列餐食不僅追求專業營養配比，原物料更要民眾吃的安心、安全，此次於鮮食首度導入被譽為雞肉界LV的「益活雞」作為原物料，「益活雞」採用100%全植物性飼料，並添加專利益生菌與天然植萃來提升雞隻免疫力，保留肉質濃郁軟嫩的安心純粹美味，不僅「益活雞胸補力餐盒」入料使用，同步推出僅以天然湖鹽調味的「益活雞嫩雞胸—甘味湖鹽」（售價69元）與「益活雞甘味湖鹽烤翅」（售價59元），方便日常搭餐食用；「益活雞甘味湖鹽烤翅」自即日起至9月15日更推出49元嘗鮮價。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

拳擊國手黃筱雯代表推薦「香烤鱈魚輕蔬餐盒」，輕負擔也能享受極致美味。圖／全家便利商店提供

田徑國手楊俊瀚代表推薦「益活雞胸補力餐盒」，一盒抵5顆雞蛋蛋白質。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手國訓中心推7款國家級運動營養餐食。圖／全家便利商店提供

全家便利商店邀請國家級營養師監製三大飲控鮮食推薦：211概念鮮蔬組、蛋白質補給組、碳水補給組。圖／全家便利商店提供