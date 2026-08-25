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沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

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沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
沙德爾不撲台了，但西半部仍有明顯雨勢。圖／氣象署提供
沙德爾不撲台了，但西半部仍有明顯雨勢。圖／氣象署提供

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

今天受限低氣壓仍在台灣附近，清晨中南部出現持續性降雨，雖然入夜後水氣逐漸減少，周三至周四白天進入降雨空檔期，但入夜後沙德爾颱風逐漸靠近，西半部降雨跟風力將會漸增、東半部則要留意背風沉降有極端高溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，中颱沙德爾目前在琉球群島附近，穩定朝西北西前進，預估明天將出現向南偏轉趨勢。但沙德爾未來將進入不利發展環境，強度還會再減弱、七級暴風半徑現已縮小到220公里，再加上過去一段時間它因北方高壓強度「沒那麼強」，預報路徑呈現不斷北修趨勢，本島觸陸機率大幅下降。

黃恩鴻指出，颱風周四、周五兩天最接近台灣，西半部風雨增加，尤其北部、南部及中部山區有局部大雨可能，最快明下半天就會發布海警。馬祖地區則因地利位置，屆時可能已降級輕颱的沙德爾暴風圈，有機會於周五清晨觸陸，因此最快後天上半天發陸警。周六前，北海岸、東半部、恆春及馬祖有長浪。

黃恩鴻說，明天環境吹西南風，周末颱風遠離、減弱，但整體環境水氣偏多，吹西南到偏南風，降雨機率高。換言之，未來一周得把握周三、周四上半天將水空檔，其餘時間出門都得帶把傘。

沙德爾颱風 沙德爾 颱風 氣象署

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