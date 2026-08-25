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颱風旺季豪雨狂炸！家電達人提醒電器這「四件事」務必要留意

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
在風雨增強前，可先將常用食材集中在容易拿取的位置，若遇停電，盡量縮短開冰箱門的時間。圖／486團購提供
在風雨增強前，可先將常用食材集中在容易拿取的位置，若遇停電，盡量縮短開冰箱門的時間。圖／486團購提供

低壓帶與強烈西南風發威，全台各地陸續出現強降雨與積水災情，加上正值颱風旺季，民眾除了準備飲水、食物等防災物資，也別忘了替家中的電器做好準備。家電達人486先生提醒，遇到強風豪雨，家電除了要留意可能進水，停電、跳電後的重新啟動也不能大意，尤其是曾經受潮或泡水的電器，千萬不要急著重新插電使用。

颱風來臨前，家中靠近窗邊、陽台或戶外的電器應先移至乾燥的地方。像是除濕機、電風扇等小型家電，如果平時放在陽台或窗邊，建議提前收進室內。插座與延長線同樣要留意，若有可能被雨水潑濺或接觸積水，應先拔除電源並移至乾燥處，從源頭杜絕電線受潮與漏電可能。

至於冰箱等大型家電，486先生建議在風雨增強前可先將常用食材或飲水集中在容易拿取的位置，停電時盡量避免頻繁開關冰箱，才能有效減緩冷氣流失，延長食材的保鮮時效；待電力完全恢復穩定後，再確認運作是否正常。

不過，真正容易被忽略的是復電後。不少人在看到電力恢復後，習慣第一時間把冷氣、洗衣機等家電全部開啟，但如果停電期間曾有漏水、淹水或設備受潮，直接通電可能造成短路，甚至有觸電風險。供電恢復後應先確認環境、機體與插座完全乾燥，並靜待電力穩定後再逐一開啟電源。若家電已不幸泡水或疑似進水，即使外觀無異狀也切勿自行插電測試，務必交由原廠或專業人員檢修後再行使用。

颱風防災不只是把門窗關好、物資準備齊全，家中電器也要提前做好應對。尤其在強風豪雨過後，記得「先確認、再通電」，降低家電損壞或用電風險。

插頭或延長線若有可能被雨水潑濺或接觸積水，應先拔除電源並移至乾燥處，從源頭杜絕電線受潮與漏電可能。圖／486團購提供
插頭或延長線若有可能被雨水潑濺或接觸積水，應先拔除電源並移至乾燥處，從源頭杜絕電線受潮與漏電可能。圖／486團購提供

若遇到停電，在恢復供電後應先確認家電機體與插座是否完全乾燥，再逐一開啟電源。圖／486團購提供
若遇到停電，在恢復供電後應先確認家電機體與插座是否完全乾燥，再逐一開啟電源。圖／486團購提供

豪雨 達人 家電 颱風 停電

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