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農民心血泡水、工程冒雨搶修 周春米怒：別再酸言酸語、幸災樂禍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（右二）今勘災時怒批，「不要把公務人員辛苦的做的工程說成是豆腐渣」，面對極端天氣，大家團結一心，不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右二）今勘災時怒批，「不要把公務人員辛苦的做的工程說成是豆腐渣」，面對極端天氣，大家團結一心，不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍。記者劉星君／攝影

屏東縣從8月21日至今天25日，山區5天累積雨量達1300毫米，平地下近1000毫米，相當於超過屏東年平均雨的一半；針對有政治人物指萬丹堤防無鋼筋導致坍塌，縣長周春米今勘災時怒批，「不要把公務人員辛苦的做的工程說成是豆腐渣」，面對極端天氣，大家團結一心，不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍。

周春米今在南州會同行政院長卓榮泰會勘農損災情。周春米拉高分貝說，「拜託立法院不要再刪預算了，不要再把政府弄倒，一個會勘經費也在刪，是在幹什麼」。

周春米氣憤說，「不要把公務人員辛苦做的工程說成豆腐渣」，0625豪雨下超過500毫米雨量，沖毀麟洛排水，這不是豆腐渣工程，是當時施作工程防洪標準是400毫米雨量。現今在搶修，用太空包、消波塊，應急工程會在9月1日招標決標。

周春米強調，面對極端天氣，農民受苦，大家要團結一心，「不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍」，她看到農民數月心血幾乎付諸流水，難掩心疼。

周春米說，山區5天下1300毫米，超過屏東一年雨量一半，擔心後續會有土石流，面對極端氣候挑戰，大家要團結，要做中央、行政院最佳後盾，也提到院長是苦民所苦，更具韌性過程中，需要中央強力支持，請立法院不要亂刪預算，不要把農民、國家弄得那麼辛苦。

對於有政治人物誣指萬丹堤防無鋼筋導致坍塌，縣府表示，麟洛排水在萬丹興化部堤防，局部下陷、位移，是新舊堤防交界附近，6月豪雨損壞，先堆置臨時應急太空包因應汛期，這次連續三天豪大雨，累積驚人雨量，依據麟洛雨量觀測站數據，23日單日雨量高達337.5毫米，短時間累積雨量使土體極度飽和、土壤抗剪強度降低，在流速極快持續沖刷，水流自堤岸下方產生「滲流掏空」，導致臨時太空包底部失穩，造成太空包下陷位移。

縣府表示，有心人扭曲事實，硬指是鋼筋混凝土堤防結構，令人遺憾。事實上，總工程費1797萬「麟洛排水興全段右岸災後復建工程」正上網招標，9月1日決標後就會動工。

縣府指出，8月24日上午7時接獲破堤通報，調動人員、機具，大型機具8時抵達，展開太空包回填封堵，全力捍衛周邊村民生命財產。「當工程人員冒雨搶修、搶險之際，希望政治口水不要淹沒努力的汗水，讓工程人員好好做事，維護民眾的生命財產安全」

屏東縣長周春米（左二）今勘災時怒批，「不要把公務人員辛苦的做的工程說成是豆腐渣」，面對極端天氣，大家團結一心，不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）今勘災時怒批，「不要把公務人員辛苦的做的工程說成是豆腐渣」，面對極端天氣，大家團結一心，不要在網路上酸言酸語，幸災樂禍。記者劉星君／攝影

周春米 農民 泡水 屏東 雨量

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