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台灣東南部海域規模5.8地震 台鐵部分路段列車慢行
今天下午3時發生芮氏規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方48.0公里（台灣東南部海域）。台鐵表示，包括太麻里=富里、富里=瑞穗、太麻里=大武、斗南=善化等區間列車慢行。
根據中央氣象署最新資訊，今天下午3時發生芮氏規模5.8地震，地震深度13.1公里，震央位於台東縣政府東南東方48.0公里（位於台灣東南部海域），最大震度台東縣4級。
台鐵透過文字說明，台東、關山各4級，太麻里=富里間按4級規定辦理；玉里、太麻里、嘉義、新營站各3級，富里=瑞穗、太麻里=大武、斗南=善化間各按3級地震規定辦理。
根據台鐵規定，若是震度4級的區域，地震後第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；若是震度3級，地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
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