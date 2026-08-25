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指南宮凌霄寶殿大火燒出隱憂 專家揭寺廟防火「最怕這些」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台北市文山區指南宮凌霄寶殿24日晚上發生火警，消防局獲報，立即派遣人車趕往搶救，內部受損嚴重。記者李奕昕／翻攝
台北市文山區指南宮凌霄寶殿24日晚上發生火警，消防局獲報，立即派遣人車趕往搶救，內部受損嚴重。記者李奕昕／翻攝

台北市文山區指南宮昨晚爆發大火，60年歷史的凌霄寶殿付之一炬，再次凸顯寺廟防火管理的隱憂。大葉大學消防安全學士學位副教授周中祺指出，目前具有文資身分的廟宇，都有文化部文資局的管理維護輔導團隊給予建議，反而是沒有身分的廟宇更仰賴管理者自主意識。

周中祺說，文化資產廟宇因強調保留原貌與材質，防火管理作為比防災設備的建置更為重要。廟宇最常見的就是燭火、光明燈、點香香爐等明火風險，加上大量金紙堆放，一旦發生火災，火勢就可能迅速延燒；此外，早期建置時的用電需求和現在不同，寺廟時常加裝許多延長線，甚至「插好插滿」，但實際上電子負載可能不足，若夜間又缺乏人員看管，意外發生時往往一發不可收拾。

他認為，透過保全和消防設備預警，可讓火警通報提早發揮功效，第一時間提醒管理人或消防單位立即處置；即便沒有預算建置完整火警系統，也建議設置連動式住宅用火災警報器，一旦偵測到火煙，就能將訊號傳送給其他子機，透過大量聲響提醒鄰居，爭取初期滅火及通報的時間。

周中祺指出，老舊廟宇不像新建建築可使用防火構造，且為保存傳統工藝，在建物改善上較受限制。文化部文資局在各縣市都有管理維護輔導團隊，協助縣市文化局針對具有文資身分的廟宇給予防災建議及演練；至於沒有文資身分的廟宇，則更需要管理者提高自主防火意識，從明火、用電、金紙堆放到夜間巡查等日常管理著手，才能降低火災發生及擴大的風險。

文化部 光明燈 火災

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