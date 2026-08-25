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綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

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綠島震後！馬蹄橋、大白沙大量落石阻路 商店貨品散滿地

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東外海發生規模5.8地震，綠島震度4級，馬蹄橋及龜灣至大白沙公路一帶出現大量落石，部分道路暫時無法通行。圖／議員王姷力提供
台東外海發生規模5.8地震，綠島震度4級，馬蹄橋及龜灣至大白沙公路一帶出現大量落石，部分道路暫時無法通行。圖／議員王姷力提供

台東外海今天下午發生規模5.8地震綠島測得最大震度4級，島上部分道路受到落石影響，馬蹄橋及龜灣至大白沙公路一帶出現大量落石，暫時無法通行，綠島鄉公所緊急派出機具及人員進場清除。

地震發生後，綠島多處道路傳出落石，尤其馬蹄橋及龜灣往大白沙方向路段較為明顯，大量土石、石塊散落在道路上，造成交通受阻。公所接獲消息後，立即調派機具及人員前往現場處理，希望盡速清除障礙、恢復道路通行。

除了道路受阻，地震也讓島上不少商家受到驚嚇。部分店家內的貨品因劇烈搖晃從貨架上掉落，散落一地，店家震後忙著整理商品及清理環境，現場可見明顯震後痕跡。

所幸截至目前為止，綠島並未傳出人員傷亡，不過島上道路落石情況仍待進一步清查。相關單位提醒，民眾若非必要，暫時避免前往落石路段，也不要在邊坡附近逗留，以免受到後續落石或土石滑動波及。

此外，台東近期連日受到豪雨影響，山區及道路邊坡土壤含水量偏高，地震後更應留意可能出現的落石、土石滑動及邊坡坍塌。相關單位將持續巡查道路狀況，並視清除進度及安全情形恢復通行。

綠島有商店也受到震波影響，商品散落一地，所幸目前無人傷亡。圖／議員王姷力提供
綠島有商店也受到震波影響，商品散落一地，所幸目前無人傷亡。圖／議員王姷力提供

綠島 落石 沙公 地震 台東

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