健康幣十月上路！搭配「左流右新」疫苗開打 羅一鈞：獎勵會令人有感

秋冬流感、新冠疫苗將於今年10月1日同步開打，為提高接種意願，衛福部也預計10月同步推出「健康幣」政策，將流感、新冠等預防接種納入獎勵項目；凡18歲以上民眾接種流感、新冠疫苗或肺炎鏈球菌，不分公費、自費，都可獲得健康幣，未來可至配合政策的超商、超市兌換健康好禮，盼透過獎勵機制提升疫苗接種率。

羅一鈞表示，無論是公費、自費施打疫苗，都可以賺到健康幣，只是因為公費院所要進入系統去上傳資料才能夠獲得給付，大家也都可以在「健康存摺」看到相關紀錄；自費疫苗大概是過去是三分之一會上傳，將配合健康幣政策對外詳細公布後，會再用發函的方式來請自費疫苗接種院所上傳紀錄，已供檢核。

羅一鈞說，目前在長輩的疫苗接種率，最好的是流感疫苗51%、新冠疫苗最差21%、肺炎鏈球菌疫苗介於中間，目前是36.7%。預期民眾最後看到的幣值，也會跟接種率有關，例如接種率比較需要再努力「誘因」就要更大，所以這個可能幣值會多一點；然後如果接種率相對比較好一點，那它也是會有健康幣，它的幣值可能又會略低一點，3種疫苗都會給幣，不過公佈出來會「蠻有感」的。

羅一鈞說，現在進超高齡化社會，每一年目前65歲以上的長輩的人口數都會增加20萬人，公費對象人數持續地在增加，所以每年都必須要增加採購量，才能夠維持住至少50%至55% 的長輩流感疫苗接種率。加上去年秋冬開打後其實打氣相當的旺，加上預期今年健康幣上路一些政策，預期說今年可能在公費疫苗的需求量會比過去都還要更高，所以每年都會再增加採購。