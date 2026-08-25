快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵也是半導體供應鏈！史哲：目前最大敵人是「一票難求」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵董事長史哲。記者孟嘉美／攝影
台灣高鐵董事長史哲。記者孟嘉美／攝影

台灣高鐵通車20年，串連西半部廊道，帶動北至竹科、南至南科的供應鏈人才與資源流動。今年與國際半導體協會合作，於展覽期間開密班次，董事長史哲強調，運量能負荷參展人員流動，但過去經驗也造成南港站及桃園、新竹站間壅塞，要徹底解決問題仍需仰賴新車投入營運。

台灣高鐵持續深化高鐵動脈角色，跨界結合SEMI國際半導體產業協會，舉辦策略合作記者會，在9月即將登場的國際半導體展加密班次，並在桃園、新竹、台中、台南及高雄5大站開放領證服務。

高鐵公司董事長史哲表示，5個領證車站分別代表5個產業聚落所在地。今年國際半導體展預計吸引來自65國、超過10萬名全球半導體專業人士來台，以高鐵目前日均運量約20多萬人次，尚可負擔。但過去展期南港、桃園及新竹站附近相當壅塞，已盡可能加開班次，並增加自由座席次。

史哲指出，高鐵20年前的品牌訴求是「真實接觸 be there」，因為當時面對網路起飛時代，強調情感無法透過網路、電話取代真實接觸。但20年過去，「現在大家不談be there，而是問how to be there，因為一票難求」，要解決問題，只能等新車加入，高鐵效率、準點率的提升，將帶動我國半導體良率也越高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在國外需要兩、三天才能拜訪一座晶圓廠，但搭乘高鐵在台灣，可以一天內拜訪兩、三座晶圓廠。高鐵串起台灣半導體生態系功不可沒，尤其是AI世代產品迭代需求緊迫，高鐵使台灣半導體的實力與效率更加彰顯，這經驗全世界難以複製。

高鐵 供應鏈 史哲 半導體

延伸閱讀

SEMICON Taiwan攜手高鐵 展期加密班次、五大站可現場領證

史欽泰：台灣半導體生態系難複製 高鐵串起西部科技一日生活圈

中秋暨教師節4天連假 高鐵加開176班次 27日0時搶票

陳世凱稱等王美惠當市長再談輕軌 嘉市府怒批政治籌碼

相關新聞

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認

低壓帶影響，連日大雨山區土石含水量高，台鐵南迴鐵路遭土石流沒過軌面，確定今天24時前無法搶通。明日通行狀況，仍須視搶修情形而定。

下午3時地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

今天下午3時發生一起規模5.8地震，震央位於台東外海，深度僅13.1公里，全台最大震度綠島達4級，花蓮、嘉義、雲林、台南及台東都有3級震度。全台有感，台中以南普遍有2級震度，北部則以1級為主，台北地區有收到國家級警報。

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

2026年8月25日下午3時，台灣東南部海域發生規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方約48公里，最大震度綠島4級，影響台東、花蓮等多個縣市。地震深度約13.1公里。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。