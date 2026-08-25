高鐵也是半導體供應鏈！史哲：目前最大敵人是「一票難求」

台灣高鐵通車20年，串連西半部廊道，帶動北至竹科、南至南科的供應鏈人才與資源流動。今年與國際半導體協會合作，於展覽期間開密班次，董事長史哲強調，運量能負荷參展人員流動，但過去經驗也造成南港站及桃園、新竹站間壅塞，要徹底解決問題仍需仰賴新車投入營運。

台灣高鐵持續深化高鐵動脈角色，跨界結合SEMI國際半導體產業協會，舉辦策略合作記者會，在9月即將登場的國際半導體展加密班次，並在桃園、新竹、台中、台南及高雄5大站開放領證服務。

高鐵公司董事長史哲表示，5個領證車站分別代表5個產業聚落所在地。今年國際半導體展預計吸引來自65國、超過10萬名全球半導體專業人士來台，以高鐵目前日均運量約20多萬人次，尚可負擔。但過去展期南港、桃園及新竹站附近相當壅塞，已盡可能加開班次，並增加自由座席次。

史哲指出，高鐵20年前的品牌訴求是「真實接觸 be there」，因為當時面對網路起飛時代，強調情感無法透過網路、電話取代真實接觸。但20年過去，「現在大家不談be there，而是問how to be there，因為一票難求」，要解決問題，只能等新車加入，高鐵效率、準點率的提升，將帶動我國半導體良率也越高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在國外需要兩、三天才能拜訪一座晶圓廠，但搭乘高鐵在台灣，可以一天內拜訪兩、三座晶圓廠。高鐵串起台灣半導體生態系功不可沒，尤其是AI世代產品迭代需求緊迫，高鐵使台灣半導體的實力與效率更加彰顯，這經驗全世界難以複製。