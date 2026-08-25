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連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認
低壓帶影響，連日大雨山區土石含水量高，台鐵南迴鐵路遭土石流沒過軌面，確定今天24時前無法搶通。明日通行狀況，仍須視搶修情形而定。
台鐵公司上午表示，南迴線枋山＝枋野間，因土石流沒過軌面，暫時不通，且因環境條件限制，無法辦理公路接駁。中間一度傳出中午12時可以恢復通行，但因持續土石流，搶修作業不易，延宕至下午3時，如今確認今天24時前無法搶通，南迴線持續中斷。
台鐵公司指出，雖已加派人力、機具搶修，然受氣候影響土石流加劇，為確保營運安全，今天441次枋寮＝大武間公路接駁、422次行駛至台東。1次、2次台東＝枋寮間停駛；順行自168次16時抵達台東、逆行自445次15時54分抵達新左營起停駛。
台鐵公司說，為配合南迴中斷，北迴線及花東線3000型自強號開放發售無座票。
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