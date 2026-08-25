連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

2026-08-25 16:44