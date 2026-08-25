快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。圖/AI生成
今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。圖/AI生成

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

台東東南方海域今天下午3時發生一起規模5.8地震，深度僅13.1公里。全台7縣市最大震度達3級以上，其中綠島更達4級。雖然全台有感，但除了東半部地區，其餘地區最大陣都約僅1至2級，但除了基隆市及桃園市，本島所有縣市都收到了國家級警報。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，造成多數地區無感卻警報大作原因為，初報時高估了震央深度。

吳健富解釋，前年9月1日起修正了國家級警報發布標準，只要初報規模判斷超過6.5，就會對預測最大震度可能達3級地區發布警報。本次地震第一報初判深度30多公里，透過振幅運算推估規模達6.6，且多數地區最大規模恐達3級。這是測站與地質模型短時間內判斷的失誤。

吳健富指出，本次地震起因爲菲律賓海板塊從東南方向西北碰撞，隱沒在歐亞大陸板塊，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此處地震多為淺層地震，深度約僅10至20公里左右，且地震頻繁，未來一周內要留意規模5到5.0的餘震，而地震至今已有幾起比較小的小區域餘震。

氣象署 警報 地震 規模 綠島 台東

延伸閱讀

全台警報齊響！台東外海規模5.8地震 東河、成功、綠島震度4級

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

接連不斷！東南部海域再發生規模4.2有感地震 綠島最大震度2級

2分鐘內連兩震…台灣東南部海域發生芮氏規模4.3地震有感搖晃

相關新聞

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

沙德爾打出「伸卡球」，從原本的登陸強颱，因為北方高壓減弱，改從台灣北方掃過，暴風圈觸陸機會大幅降低。不過氣象署仍示警，明天下半天有機會發海警，北部、南部及中部山區仍有局部大雨可能。

連日豪雨…台鐵南迴今無法搶通 明營運狀況仍待確認

低壓帶影響，連日大雨山區土石含水量高，台鐵南迴鐵路遭土石流沒過軌面，確定今天24時前無法搶通。明日通行狀況，仍須視搶修情形而定。

下午3時地牛翻身！規模5.8國家警報大作 全台有感

今天下午3時發生一起規模5.8地震，震央位於台東外海，深度僅13.1公里，全台最大震度綠島達4級，花蓮、嘉義、雲林、台南及台東都有3級震度。全台有感，台中以南普遍有2級震度，北部則以1級為主，台北地區有收到國家級警報。

國家警報大響！台灣東南部海域規模5.8地震 最大震度綠島4級

2026年8月25日下午3時，台灣東南部海域發生規模5.8地震，震央位於台東縣政府東南東方約48公里，最大震度綠島4級，影響台東、花蓮等多個縣市。地震深度約13.1公里。

8月流感「單周9.4萬人就醫」創近10年同期最高 預計開學進流行期

國內第33周流感門急診就診計9萬4340人次，較前一周9萬6784略降2.5%，疾管署長羅一鈞表示，今年8月每周就診人次皆為近10年同期最高，今年以感染A型H1N1為多，較容易引發重症，且下周迎來開學季，預估開學後會進入流行期並一路持續到10月。

地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。