地震警報大響卻無感？氣象署：高估深度、初報規模太大

今天下午3時地牛翻身，本島除基隆、桃園，所有縣市國家級警報大作，卻沒有太明顯的搖晃感。氣象署地震測報中心坦言，前年修正警報標準後，本次初報預估的震央深度太深，導致系統短時間內判斷失準，才會過大範圍對預估最大震度達到3的地區發布國家級警報。

台東東南方海域今天下午3時發生一起規模5.8地震，深度僅13.1公里。全台7縣市最大震度達3級以上，其中綠島更達4級。雖然全台有感，但除了東半部地區，其餘地區最大陣都約僅1至2級，但除了基隆市及桃園市，本島所有縣市都收到了國家級警報。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，造成多數地區無感卻警報大作原因為，初報時高估了震央深度。

吳健富解釋，前年9月1日起修正了國家級警報發布標準，只要初報規模判斷超過6.5，就會對預測最大震度可能達3級地區發布警報。本次地震第一報初判深度30多公里，透過振幅運算推估規模達6.6，且多數地區最大規模恐達3級。這是測站與地質模型短時間內判斷的失誤。

吳健富指出，本次地震起因爲菲律賓海板塊從東南方向西北碰撞，隱沒在歐亞大陸板塊，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，此處地震多為淺層地震，深度約僅10至20公里左右，且地震頻繁，未來一周內要留意規模5到5.0的餘震，而地震至今已有幾起比較小的小區域餘震。