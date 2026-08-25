南下勘災讚過去治水發揮功能 賴總統：淹水範圍縮小、退水速度加快

南台灣大雨，賴清德總統今天到高雄及台南勘災，並在臉書表示，過去完成的治水工程也確實發揮功能，淹水範圍縮小，退水速度加快許多，仍有積淹水的地方，就是接下來要加速改善的重點。

賴總統指出，低壓帶和西南風為南台灣帶來短時間強降雨，北高雄最大時雨量達84毫米，超過雨水下水道每小時60毫米的保護標準；台南永康單日雨量也達503毫米。雨勢來得又快又急，造成部分低窪地區積淹水。

賴總統表示，過去完成的治水工程也確實發揮功能，淹水範圍縮小，退水速度加快許多；仍有積淹水的地方，就是接下來要加速改善的重點。

賴總統指出，對受災農漁民，政府也會加快提供協助；農業部已公告嘉義縣市、台南、高雄、屏東等5縣市全品項天災救助，高雄養殖漁業也納入全品項救助，並提高天然災害現金救助額度，協助大家減輕損失、早日恢復生產。

賴總統表示，治水是一場長期工作。從河川、下水道、抽水站、滯洪池，到每年汛期前的清淤、疏濬和設備整備，每個環節都不能鬆懈；面對極端降雨的頻率和強度持續增加，水利建設必須持續檢討、升級，才能跟上新的氣候挑戰；接下來仍可能有颱風和豪雨，請國人朋友持續提高警覺，注意最新氣象及防災資訊；中央與地方也會嚴陣以待，把各項防災準備做得更周全，共同守護家園。